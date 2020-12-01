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中掀關稅貿易戰 澳告上WTO

編譯林奕榮／綜合報導

澳洲中國的貿易爭端加劇，澳洲政府揚言，準備就大麥遭加徵關稅事宜，在世界貿易組織（WTO）提起申訴，並稱中國遏制澳洲商品進口之舉「咄咄逼人」，不僅傷害雙方企業，也削弱人們對全球經濟自新冠肺炎疫情中復甦的信心。

今年5月，中國對澳洲大麥課徵80.5%的反傾銷及反補貼關稅，聲稱這些商品獲得澳洲政府補貼，以不公平的低價銷售。澳洲政府駁斥這項說法，也直接要求中方撤銷關稅，但遭拒絕。市場研究機構IHS Markit的資料顯示，在中國加徵關稅前，澳洲每年出口至中國的大麥規模約10億美元。

澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）表示：「我們已透過中國國內程序解決爭端，但未成功，因此，我們下一步是就大麥關稅向WTO申訴，透過國際仲裁解決。」

澳洲今年4月向歐洲領導人尋求支持，調查北京對新冠疫情的初步應對是否導致新冠肺炎成為全球大流行疾病，但此舉激怒北京當局。許多澳洲國會議員和經濟學家認為，加徵關稅是中國對澳洲外交行動的報復。

中國5月已中止從四家澳洲出口商進口牛肉，原因是違反檢疫規定；幾天後，中國對澳洲大麥課徵關稅。接下來，中國與澳洲的貿易摩擦擴大到一系列澳洲商品，包括龍蝦、煤炭、木材；此外，中國商務部8月展開調查，上周宣布將對澳洲進口的葡萄酒課徵反傾銷稅。

澳洲 中國 關稅

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