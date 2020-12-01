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畫諷澳圖掀波 80後「戰狼畫手」：我有空再畫一張吧

中國新聞組／北京1日電
「80後」畫家「烏合麒麟」擅長電腦繪圖。（視頻截圖）
「80後」畫家「烏合麒麟」擅長電腦繪圖。（視頻截圖）

中國外交部發言人趙立堅在推特引用極具挑釁、諷刺澳洲軍方的漫畫引發爭議，該畫作也被媒體起底，其為自稱「戰狼畫手」的「80後」畫家「烏合麒麟」。據悉，他擅長CG（Computer Graphics，電腦繪圖），此前曾創作諷刺香港示威者及美國防疫失敗的作品。

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環球網報導，北京時間11月30日下午，觀視頻工作室在官方微博發布一段烏合麒麟的視頻，

烏合麒麟在視頻中說：「人在北京剛下飛機…。下飛機後發現好像『出事兒』了，被一個澳洲人給『掛』了，叫做莫里森，希望獲得我的道歉。」

烏合麒麟接著說：「我也是挺不好意思的，非常能夠理解莫里森現在的心情。但我還是奉勸莫里森好好面對現實，把注意力和精力都放在本國事務上，比如說好好管理一下自己駐外軍隊的紀律，以免再發生國際慘劇，也算是為人類做出貢獻了，少把精力放在去譴責，以及對別國一個普普通通的畫手施加壓力，基於事實的創作上去施加壓力。」

烏合麒麟更表示，「如果今天晚上有精力的話，可能會再畫一張圖，回應一下。」

烏合麒麟透過視頻回應諷刺澳軍畫作事件，稱「那我今晚有空再畫一張吧」。（視頻截圖）
烏合麒麟透過視頻回應諷刺澳軍畫作事件，稱「那我今晚有空再畫一張吧」。（視頻截圖）

據報導，烏合麒麟曾在個人微博自稱「超氣人政治出櫃畫手」、「戰狼畫手」、「粉蛆同志」、「簡中藝術家」。

港媒報導，烏合麒麟自稱學畫18年，從業11年。曾創作嘲諷香港反修例風波中的「亂港分子」、以及將「武漢圍城」的作家方方描繪成小丑形象的「為弄臣加冕」等作品。

觀察者網曾刊出對他的專訪，他提到，傳遞和輸出意識形態是藝術作品和藝術家的責任之一，特別在「這個西方利用話語權步步緊逼的特殊時期」，需要更多「傳遞國家和人民意志」的文藝作品。

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