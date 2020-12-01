趙立堅貼虐殺畫拒向澳洲道歉 還設成置頂
中澳關係持續惡化，兩國在政經領域的齟齬一再升高，還爆發外交口水戰。中國外交部發言人趙立堅在其個人推特上刊發譴責澳軍暴行的漫畫，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）看到後要求北京道歉。中國外交部發言人華春瑩則反唇相譏，指澳洲政府應該做的是深刻反思，向阿富汗人民作出正式的道歉。
中國漫畫家「烏合麒麟」日前畫出一幅漫畫，一名澳洲士兵用匕首抵著一名阿富汗少年的喉嚨。這幅漫畫是抨擊澳洲軍方日前公布其部隊在阿富汗的戰爭罪行。趙立堅在推特上引用了這幅漫畫。
莫里森指責趙立堅發布的漫畫是捏造的、「令人噁心」，「中國政府應為這一帖子的發布，感到羞愧，這貶低了他們在世人眼中的形象」。莫里森表示，「澳洲正在尋求中國政府的道歉，希望中方立即將其刪除」。
華春瑩昨在外交部例行記者會上對此回應稱，澳洲軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，是澳洲媒體自己報導出來的，也得到澳洲國防部調查報告的確認。
澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）就此舉行記者會說明，內容包括將成年男子和男孩集中起來槍殺，或者蒙眼割喉；還要求新兵槍殺戰俘以「練手」等。
華春瑩指出，澳洲政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕的罪行。
華春瑩對提問媒體說，「你剛才講到他（莫里森）說，中國政府應該feel ashamed（感到羞愧），那麼澳洲軍人犯下如此殘暴的罪行，澳洲政府是不是應該feel ashamed，是不是應該為他們的軍人在阿富汗殘殺無辜的平民feel ashamed？」
環球時報報導，事後，趙立堅並沒有刪文，反而把該圖設成置頂推文。而「烏合麒麟」則表示，希望莫里森處理好自己國家的問題，「而不是把重點放在譴責別國作者基於事實的創作上」。
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