趙立堅貼虐殺畫拒向澳洲道歉 還設成置頂

中國外交部發言人趙立堅在個人推特發布澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的漫畫（圖），澳洲總理要求北京道歉。（歐新社）

中澳關係持續惡化，兩國在政經領域的齟齬一再升高，還爆發外交口水戰。中國 外交部發言人趙立堅在其個人推特上刊發譴責澳軍暴行的漫畫，澳洲 總理莫里森（Scott Morrison）看到後要求北京道歉。中國外交部發言人華春瑩 則反唇相譏，指澳洲政府應該做的是深刻反思，向阿富汗人民作出正式的道歉。

中國漫畫家「烏合麒麟」日前畫出一幅漫畫，一名澳洲士兵用匕首抵著一名阿富汗少年的喉嚨。這幅漫畫是抨擊澳洲軍方日前公布其部隊在阿富汗的戰爭罪行。趙立堅在推特上引用了這幅漫畫。

中國外交部發言人趙立堅在個人推特發布澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的漫畫，澳洲總理莫理森（圖）要求北京道歉。（美聯社）

莫里森指責趙立堅發布的漫畫是捏造的、「令人噁心」，「中國政府應為這一帖子的發布，感到羞愧，這貶低了他們在世人眼中的形象」。莫里森表示，「澳洲正在尋求中國政府的道歉，希望中方立即將其刪除」。

華春瑩昨在外交部例行記者會上對此回應稱，澳洲軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，是澳洲媒體自己報導出來的，也得到澳洲國防部調查報告的確認。

澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）就此舉行記者會說明，內容包括將成年男子和男孩集中起來槍殺，或者蒙眼割喉；還要求新兵槍殺戰俘以「練手」等。

華春瑩指出，澳洲政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕的罪行。

中國外交部發言人華春瑩反嗆，澳洲才應道歉。（路透）

華春瑩對提問媒體說，「你剛才講到他（莫里森）說，中國政府應該feel ashamed（感到羞愧），那麼澳洲軍人犯下如此殘暴的罪行，澳洲政府是不是應該feel ashamed，是不是應該為他們的軍人在阿富汗殘殺無辜的平民feel ashamed？」

環球時報報導，事後，趙立堅並沒有刪文，反而把該圖設成置頂推文。而「烏合麒麟」則表示，希望莫里森處理好自己國家的問題，「而不是把重點放在譴責別國作者基於事實的創作上」。

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