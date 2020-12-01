美盤問中企共產黨員身分 中：政治挑釁 環時：必招反擊

美國突擊檢查中方航運企業人員共產黨員身分，引發爭議。(取材自環球時報)

近期美國 政府相關執法人員多次突擊檢查中國 航運企業人員共產黨員身分，中國外交部30日對此表示，「美方有關做法挑動意識形態對立，破壞中美正常人員往來，是對中方的嚴重政治挑釁」，並指中方已就此向美方提出嚴正交涉。另外，環球時報發表社評指出，「誰是中共 黨員？」這樣的突擊檢查在世界上也從未有過。

央視新聞報導，中國外交部發言人華春瑩於30日例行記者會上證實，一段時間以來，美方執法人員多次突擊檢查中國航運企業人員，並對中方多架次赴美航班的機組人員問詢、盤查，識別他們的共產黨員身分。

華春瑩指出，「美方有關做法挑動意識形態對立，破壞中美正常人員往來，是對中方的嚴重政治挑釁，也是麥卡錫主義死灰復燃和美反華勢力對華全面遏制打壓的又一表現。」中方已就此向美方提出了嚴正交涉。

華春瑩強調，「敦促美方立即停止有關錯誤行徑，停止製造意識形態對立，停止對中方的無理打壓，如果美方執意升級挑釁行動，中方必將採取反制措施」。

另外，環球時報發表社評「美騷擾入境中共黨員，這是在招反擊」指出，美國政府對中國的滋事挑釁又被爆出了新的表現。據媒體報導，自9月以來，美有關機構突擊檢查一批到岸商船和入港飛機，詢問船機上的中國人誰是中共黨員，甚至要求說明入黨的原因，有時會糾纏幾個小時。這項檢查過去在美中之間從未發生過，在全世界也屬首創。

該社評說，美國這屆執政團隊魯莽而自負，來一場新冠疫情，等於是他們用奇葩理論搞死了26萬多美國人。這個團隊有一種令人吃驚的自作聰明，他們顯然沒有能力搞懂中共在中國所發揮的實際作用，對聚焦攻擊中共究竟意味著什麼，更是一筆胡塗賬。

該社評指出，美國這屆政府之所以能搞出惡懟中共的蠢招，不是偶然的。看他們是如何退出巴黎氣候協定的，又是如何謾罵世衛組織的，他們查入境美國者中誰是中共黨員，就古怪得足以讓我們對他們「見怪不怪」了。

該社評稱，對回擊美方的各種挑釁中國已經積累了不少經驗，該原樣對等反擊回去的，我們毫不手軟，在其他一些領域，我們也盡可以採取「你打你的我打我的」策略。