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「涉港問題表現惡劣」 中國制裁美方4人

記者羅印冲／北京1日電
中國外交部發言人華春瑩表示，美方應該立即停止插手香港事務。（取材自澎湃新聞）
中國外交部發言人華春瑩表示，美方應該立即停止插手香港事務。（取材自澎湃新聞）

美國國務院11月初宣布，制裁涉及港區國安法施行的四名中港官員。中國外交部發言人華春瑩30日宣布對4名美國NGO人士實施制裁，她並稱這四人「在涉港問題上表現惡劣」。

澎湃新聞報導，被列入制裁的四人分別是：美國國家民族基金會亞洲事務高級主任約翰·克勞斯、美國國際事務民主協會亞洲項目負責人阿南德、香港分部主任羅薩里奧、項目主任薛德敖。

華春瑩30日主持中國外交部記者會，有記者提問，美國國務院和財政部此前以所謂鎮壓香港異議人士為由，宣布制裁四名中國大陸、香港政府官員。中方對此作何回應？

華春瑩表示，正如中方日前已經指出的，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此堅決反對，強烈譴責。

華春瑩並宣布，針對美方的錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國家民族基金會亞洲事務高級主任約翰·克勞斯，美國國際事務民主協會亞洲項目負責人阿南德、香港分部主任羅薩里奧、項目主任薛德敖等四人實施制裁。

華春瑩強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方應該立即停止插手香港事務，不應再干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

香港01報導，美國財政部11月30日在網站公布，就美國制裁委內瑞拉，對中國電子進出口有限公司（China National Electronics Import & Export Corporation，CEIEC）實行制裁，並指其協助委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）打壓民主。

財政部除了CEIEC在美國的資產外凍結，還向正與的CEIEC交易的公司頒發緩衝期交易許可證，限這些公司於1月14日前「逐步停止」（wind down）與CEIEC所進行的交易。

美國財長米努勒稱，CEIEC為馬杜洛政權提供專門技術及知識，協助其限制互聯網服務、進行數碼監控及網絡行動以針對政敵，「非法的馬杜洛政權依賴CEIEC之類的實體來維持專制統治，進一步說明該政權將權力置於民主價值與過程之上。美國將毫不猶豫地針對任何協助打壓委內瑞拉人民，以及世界其他國家民主意願的人。」

美國 香港 中國

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