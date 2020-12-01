路透：川普準備擴大制裁 中芯、中海油等4中企將列美國黑名單

路透報導，美國準備發布最新一波「具中國解放軍背景制裁黑名單」，中國中芯將名列其中。（本報資料照片）

距離美國 當選總統白登就任僅數周之際，路透報導，川普政府準備將中國 晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）和大型國有石油 公司中海油（CNOOC）列入其「具中國解放軍背景制裁黑名單」，美方此舉不僅推升美中緊張情緒，也再次掀起全球半導體業風暴。

本報系聯合報報導，儘管中芯有中國官方力挺，業界認為，美國一聲令下，恐使得全球資金對投資中芯有所忌憚，不利後續高階製程投資。

在此之前，美國商務部以供應設備給中芯會遭遇「令人無法接受的風險」為由，限制部分設備業者支援中芯，要求相關業者供貨中芯前，需先取得美方許可，對中芯發展高階製程造成阻礙。

如今再透過資金投資限制，無疑對中芯再打出一記重拳。

路透引述一份文件與消息人士指出，美國準備發布最新一波「具中國解放軍背景制裁黑名單」，名單中除了中芯之外，還有中國海洋石油、有中建科工集團，以及中國國際工程諮詢公司。

彭博報導，中海油是中國三大國有石油巨頭中規模最小的，僅次於中國石油天然氣集團和中國石化集團。廈門大學中國能源政策研究所院長局長林伯強猜測，這次針對中海油，而不是中石油或中石化，是因為中海油在南海地區進行鑽探，這被美國視為所謂的軍事行動。北京當局此前聲稱在南海擁有鑽探權引起爭議。

報導指出，目前還不清楚新名單何時會刊登於美國聯邦公報網站。川普的最新行動，被視為是在鞏固他強硬面對中國的政策立場，並且把美國總統當選人白登的對中政策立場也框架在類似路線上。白登團隊拒絕評論這項消息，美國國防部則未回覆置評要求。

中國外交部發言人華春瑩11月30日在例行發布會上就此回應，中方已經多次就此類問題闡明中方立場。中方堅決反對將中方有關企業政治化的做法，希望美方為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境，而不是濫用國家安全名義對中國企業實施制裁或採取歧視性限制措施，為中美之間的正常交流合作設置障礙和壁壘。