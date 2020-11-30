日45大學與中「國防7校」有交流 日媒憂研究遭竊

中國西北工業大學2016年建成「QB50」衛星項目亞洲唯一任務控制中心。（新華社資料照片）

日本 共同社報導，28日獲悉，與中國 人民解放軍有關、開展軍事相關技術研究的中國七所大學與日本總計45所國公私立大學締結學術及學生交流協議，其中九所大學有共同研究業績。此舉引發日方對智慧財產權遭中方竊取的擔憂，有人擔心日本的研究一線成果外流。

報導指出，中國的七所大學包括北京航空航天大學及西北工業大學等，由統管國防產業的中國工業和信息化部管理，被稱作「國防七子」。據稱，這些大學還參與人民解放軍的裝備開發，其中三校有可能把技術轉用於大規模殺傷性武器開發，被列為需要技術出口許可的日本經濟產業省「外國用戶名單」。另有四校被美國列入禁止出口對象。澳洲戰略政策研究所認為，與國防七校合作研究的風險「非常高」。

報導並指出，由於中方的「軍民融合」發展戰略，將民間研究成果用於武器研發，中方竊取智慧財產權被視為一個問題，顧慮日本學術界研究成果可能外流，已有16所日本的大學表示，將考慮修訂與中方的學術交流協訂。這也反映出日本的大學在著重國際化同時面臨困難的應對局面。

此前媒體報導，美國總統川普在今年5月時計畫驅逐約3000名中國研究生，原因是這些學生畢業於與解放軍有直接聯繫的院校。

另外，據本報系聯合報引述日經指出，日本官員表示，日本將協助印度 推動5G網路、海底光纜等計畫，以對抗中國在電信與數位基建領域的影響力。

日經報導，日本與印度的合作將涉及多項計畫，涵蓋印度5G網路商業化應用、6G通訊開發與標準化（計畫於2030年投入使用），以及鋪設海底光纜，這些計畫的規模達到數百億日圓（數億美元）。

日本與印度政府將支持日本企業在這些領域取得印度的訂單，且印度將協助日本培育數位科技人才。