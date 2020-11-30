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印度再禁43款App 中科技公司血本無歸…

中國新聞組／北京30日電
面對印度大舉封鎖中國App，騰訊將「絕地求生」(PUBG Mobile)的發行權歸還給南韓開發企業。（路透）
面對印度大舉封鎖中國App，騰訊將「絕地求生」(PUBG Mobile)的發行權歸還給南韓開發企業。（路透）

中國印度關係持續緊張，英國金融時報報導，印度上周又禁止43款中國應用程式(App)，繼續開展針對中國科技公司的行動，而這些制裁已迫使中國的科技公司紛紛放棄印度市場。

中印兩國6月在邊境爆發軍事衝突導致21名印度士兵死亡後，印度發起「數字打擊」行動，打擊了包括阿里巴巴(Alibaba)、騰訊(Tencent)和字節跳動(ByteDance)在內的中國大型科技公司。

報導表示，目前已有200多款中國應用程式被禁止進入印度市場，中國科技公司尚不清楚，這些禁令將持續多久；阿里巴巴已在印度裁員，縮減其「創新計畫」。騰訊將熱門遊戲「絕地求生」(PUBG Mobile)發行權歸還南韓開發企業，以免遭到封禁。

TikTok尚未開始裁減其大約2000名員工，但一名接近公司的人士表示，員工士氣低落，「他們忙著團隊建設，計畫如何在TikTok被允許重返印度時贏回市場。但我們擔心(員工)將開始離職。」

據報導，中國一款以銷售廉價時尚和家居用品的手機應用程式Club Factory老闆李嘉倫表示，在印度政府禁止他的企業營運五個月後，他接受被永遠擋在印度市場門外的命運。

報導指出，李嘉倫去年向投資者籌集1億美元用在印度擴張。當時，Club Factory在印度的下載排行榜上排名第一，並有望實現盈利。他表示，相比中國擁擠的市場，他在印度看到更多的機會，並稱之為電子商務的「藍海」。但現在他預計會損失大部分投資。李嘉倫說，幾個月的前景不明毀了他的生意。

據報導，李嘉倫表示，印度是他們唯一的市場，Club Factory每月一億美元的訂單在7月份降至零。兩周之內，李嘉倫解僱了一半員工、300多名工人。

李嘉倫表示，中國政府幾乎幫不上任何忙。李嘉倫和他在Club Factory的團隊已轉向為歐洲和美國開發新的應用。李嘉倫表示，「如果在一個國家我的投資可能會變成零，我為什麼要在這個國家投資？」

北京當局日前表示：「今年6月以來，印方連續四次以所謂維護國家安全為藉口，對擁有中國背景的手機應用程序採取禁用措施。有關做法明顯違背市場原則和世貿組織規則。」印度電子和訊息技術部發言人則表示，該部門仍在評估這些被封禁的應用程式。「司法程序正在進行中。」

印度 中國 投資

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