北京官員坦承：中國晶片業盲目投資、爛尾項目

中國內部目前正在大舉擴張晶片研發。（新華社）

中國 工信部副部長王志軍28日坦言，如今中國晶片製造業也和鋼鐵、水泥業般出現了盲目投資 和爛尾項目，前一階段積體電路製造方面的投資也被爆出造成巨大的損失，需要規劃和加強監督。

王志軍在第二屆中國發展規劃論壇指出，前些年在鋼鐵、水泥、電解鋁等領域，存在重複建設和產能過剩，包括太陽能等新興產業也出現過重複建設，目前晶片製造等行業也出現如此現象。

王志軍稱，兼併重組是企業整合創新資源和低水準擴張，實現規模化發展和提升競爭力的有效形式。針對中國部分新興企業規模比較小、同質化嚴重、缺少全球領先的有競爭力的大型企業等突出問題，建議透過兼併重組的「聚變效應」，來推進戰略性新興產業快速發展。

武漢弘芯被譏為半導體史上最大騙局，面對半導體產業的投資亂象，國家發改委日前表示，過去一年在江蘇、四川、湖北、貴州及陝西等省分共有六起超過人民幣 百億元爆出爛尾案，部分地方政府盲目支持半導體項目發展，將追究引發重大損失或風險的責任，並強調「誰支持、誰負責」，試圖遏止投資過熱情緒。

不畏官方喊話，康佳集團本月11日公告擬集資人民幣300億元在南昌打造第三代半導體產業園區，盼引進半導體研發團隊及半導體初創企業入駐。這也是近期最新一樁逾人民幣百億元的半導體投資案。

標普全球市場情報公布的最新數據顯示，中國半導體公司今年以來已透過公開募股、定向增發以及出售資產等方式，籌集近380億美元資金，比2019年全年募資總額高出1倍多。

此外，今年已有5萬多家中國企業註冊與半導體相關的業務，是五年前註冊總數的四倍。其中許多公司與晶片業沒有淵源，如房地產開發商、水泥製造商和餐飲企業等。這些公司在將自己重塑為晶片公司，以期受益於政府激勵計畫，例如免稅和政府資助等。

報導指出，中共中宣部副部長徐麟19日出席「2020中國新媒體大會」時稱，無論主流媒體或商業平台、線上、線下及規模大小，在導向上沒有「輿論飛地」，「堅決防止借融合發展之名淡化黨的領導，堅決防範資本操縱輿論的風險。」

香港01分析，螞蟻集團上市被叫停後，徐麟的這番話，被解讀是中共意識形態高層對透過資本影響媒體的網路巨頭們的再次警告。