中停購澳煤炭 改送印尼15億大單

中國 第四季停止向澳洲 採購煤炭後，隨即於11月25日與印尼 舉行煤炭採購對接會，敲定明年向印尼增購價值近15億美元的動力煤，試圖彌補停購澳洲煤炭產生的需求缺口。媒體分析，值此中澳關係惡化之際，此舉可能進一步打擊雙方關係。

自由亞洲電台報導，據中國駐印尼大使館官網發布的信息，中國印尼煤炭採購視訊對接會由中國煤炭運銷協會主辦。中國駐印尼大使肖千表示，煤炭是中國、印尼雙邊貿易中的重要商品。2015年到2019年，中國從印尼進口的煤炭從7300萬噸增至1.38億噸，成長近90%，充分反映兩國積極對接「一帶一路」倡議和「全球海洋支點」戰略。

據悉，印尼已成全球動力煤最大出口國，因為對煤炭的需求日益增多，中國已成為印尼煤炭的最大買家。

據報導，中澳交惡後，中國海關10月起以各種理由阻撓澳洲煤炭進口，導致澳煤本月前3周對中國出口暴跌96%，且迄今約有50多艘裝載澳煤的貨船在中國港口滯留，等待卸貨

彭博指出，眼下正值中國與澳洲之間的關係持續惡化。隨著雙方交惡的加深，中國已將諸多澳洲大宗商品列入了黑名單。自2018年華為被禁止參與澳洲5G網絡建設以來，中澳兩國貿易緊張關係持續升級。

另外，南方plus客戶端報導，因為中國對澳洲葡萄酒徵收了高額貿易關稅，澳洲政府目前正迫切希望與中國談判。

報導稱，澳洲農業部長戴維·利特爾普勞德（David Littleproud）通過推特回應了這一聲明，稱澳洲政府「極度失望」。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）也表示，新關稅讓澳洲葡萄酒無法在中國銷售。澳洲教育部長丹特漢（Dan Tehan）表示：「我們正在尋求與中國進行對話，尋求在世界貿易組織（WTO）解決這一問題，這樣我們可以確保我們的釀酒商做的是正確的事。」

此外，觀察者網報導，澳外交和貿易部常務副部長、前駐華大使孫芳安（Frances Adamson）25日晚在澳洲一場演講上稱，因為中美競爭升級，澳洲等國的戰略前景隨之也越來越令人焦慮。她也指出，現在已經不能指望美國像過去那樣發揮領導作用，單一全球超級大國的時代已經過去了。