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突破封鎖！習近平智囊：中對美單邊開放也行

中國新聞組／北京29日電
香港中文大學全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。(取材自新華網)
香港中文大學全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。(取材自新華網)

被視為中國國家主席習近平智囊的學者鄭永年表示，中國不應對美國總統當選人白登抱有任何幻想，在某些領域，白登會比現任美國總統川更強硬，他還表示，即使美國或是西方對中國進行封鎖，中國也要對他們開放，不一定要尋求對等開放，單邊開放也行。

據澎湃新聞報導，香港中文大學全球與當代中國高等研究院院長鄭永年在杭州舉行的2020年新華網思客年會主論壇，他在該論壇發表一場名為「中美關係、有限全球化與中國經濟的未來」的主題演講。

鄭永年說，從歷史上看，越開放的國家獲利越多，而封閉會導致衰落。全球化讓資本、技術、人才在不同國家與地區間自由流動，創造巨量財富，美國從中獲利最多，然而美國這幾十年發生了很大變化。包含富人更富，中產階級所占人數比縮小，從70年代的70%到現在的50%，社會矛盾日益顯現。

他說，美國在內政問題無法解決之時，領導人只能在外交領域大做文章，「因此不要對白登抱任何幻想，白登或許會與川普有些差異，但在某些問題上對中國會更加強硬。」

鄭永年接著強調，在全球化遇阻的外部環境下，中國需要更加開放，這不一定要尋求對等開放，單邊開放也可行，認為開放與市場是中國的優勢和底氣。

鄭永年指出，中國擁有四億中產階級的消費群體，超過美國人口總和，沒有多少企業會願意離開中國，在全球化的大趨勢下，誰更開放，誰就獲利更大。

他還說，以前的開放是傳統貿易、投資領域的開放，未來中國的開放需要世界觀、大局觀，「在帶著他人一起賺錢的同時，參與並影響國際標準的制定，建立國際話語權」。

捷克世界報業辛迪加網站則指出，白登不太可能繼續川普對中國的那種突襲、反覆、雜亂的過山車式搞法，所以白登擔任總統，無疑是啟動中美對話的黃金機會。

習近平智囊學者指，中國不應對美國總統當選人白登抱有任何幻想。(中新社資料照片)
習近平智囊學者指，中國不應對美國總統當選人白登抱有任何幻想。(中新社資料照片)

中國 美國 白登

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