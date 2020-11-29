流經爭議邊境 專家：將令印度更敵視中國

中國 與印度 因邊界爭議處於政治緊張之際，中國又確定在雅魯藏布江下游建設大型水電項目，專家表示，此舉將令印度更加敵視中國，兩國矛盾難以化解。

BBC中文網報導，發源於中國青藏高原的雅魯藏布江，流入印度境內後稱為布拉馬普特拉河，與恆河匯合、進入孟加拉，在孟加拉灣入海。

布拉馬普特拉河在印度流經喜馬拉雅山麓的阿魯納恰爾邦和阿薩姆平原，是沿岸數億居民的飲用水和灌溉之源。

近年來，中國和印度曾因在雅魯藏布江（布拉馬普特拉河）修建大壩、水文資料共享等問題發生爭執。大河更流經中印邊境 主權爭議地區，該地區由印度控制，稱阿魯納恰爾邦，中國稱為「藏南地區」。

報導稱，布拉馬普特拉河對印度東北部一直有著重要的戰略意義。而印度政府此前據報已「原則首肯」在布拉馬普特拉河修建河底隧道，確保通往印中邊界地區的運輸通暢。

港媒報導，中國在上游興修水利，勢必引起下游國家，特別是印度的關注。報導引述中國南海研究所「海上絲綢之路研究所」副所長、南亞問題專家彭念表示，北京此舉會引起國際關注，「負面影響肯定大於正面」。

據報導，彭念表示，中印在高層對話中斷的情况下，要化解這方面的矛盾很難，「印度在下游，在水資源上無法反制中國，但可能在其他方面會變本加厲」。