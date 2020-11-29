中敲定雅魯藏布江下游開發水電 規模相當3個三峽電站

雅魯藏布江幹流（中游）首座大型水電站「藏木水電站」，2014年11月底正式投產發電，是西藏第一座大型水電站。（新華社資料照片）

中國 電力建設集團有限公司董事長晏志勇近日指出，北京 已敲定雅魯藏布江下游水電開發案，預計將在「十四五」期間推動，規模相當於三個三峽電站。但這項計畫可能再度引發雅魯藏布江流域周邊國家尤其是印度 的高度關注。

據中國能源報報導，晏志勇26日在中國水力發電工程學會成立40周年大會上表示，中共中央關於制定十四五規畫和2035年遠景目標的建議中明確提出，「實施雅魯藏布江下游水電開發」。這在中共中央文件中是史無前例的，寫得很清楚，是「實施」。他形容，這對中國水電行業來講，是一次歷史性機遇。

晏志勇稱，中國電力建設集團將是雅魯藏布江下游水電開發案的建設施工企業。

他指出，雅魯藏布江下游近6000萬千瓦水電的開發，每年將可提供近3000億度清潔、可再生、零碳的電力。水電站投入運行後，每年可為西藏帶來人民幣200億元以上的財政收入，加上水電站開發對基礎設施建設的拉動作用等，西藏發展必將發生巨大變化。

報導稱，西藏水能資源理論蘊藏量在二億多千瓦左右，占全中國的30%，居各省區市之首。西藏水能資源主要集中分布在雅魯藏布江、怒江、瀾滄江和金沙江幹流。目前西藏水電資源開發程度極低，僅為技術可開發量的1%左右。

其中，雅魯藏布江流域幹流水能資源最為豐富，理論蘊藏量近8000萬千瓦，其下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，在50公里直線距離內，形成了2000公尺的落差，匯集了近7000萬千瓦的技術可開發資源，規模超過三座三峽電站。

雅魯藏布江發源於西藏西南部喜馬拉雅山北麓的傑馬央宗冰川，繞過喜馬拉雅山脈最東端的南迦巴瓦峰後轉向南流進入印度，在孟加拉與恒河匯流後入孟加拉灣。

雅魯藏布江水量與水能資源豐沛，但因流經中國、印度、孟加拉，因此關於北京將在雅魯藏布江建造大型水電站的消息，一直受到國際尤其是印度的高度關切，除上游生態環境恐因水電站興建受到影響，印度也擔心水資源遭到攔截。