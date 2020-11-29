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中敲定雅魯藏布江下游開發水電 規模相當3個三峽電站

記者林則宏／綜合報導
雅魯藏布江幹流（中游）首座大型水電站「藏木水電站」，2014年11月底正式投產發電，是西藏第一座大型水電站。（新華社資料照片）
雅魯藏布江幹流（中游）首座大型水電站「藏木水電站」，2014年11月底正式投產發電，是西藏第一座大型水電站。（新華社資料照片）

中國電力建設集團有限公司董事長晏志勇近日指出，北京已敲定雅魯藏布江下游水電開發案，預計將在「十四五」期間推動，規模相當於三個三峽電站。但這項計畫可能再度引發雅魯藏布江流域周邊國家尤其是印度的高度關注。

據中國能源報報導，晏志勇26日在中國水力發電工程學會成立40周年大會上表示，中共中央關於制定十四五規畫和2035年遠景目標的建議中明確提出，「實施雅魯藏布江下游水電開發」。這在中共中央文件中是史無前例的，寫得很清楚，是「實施」。他形容，這對中國水電行業來講，是一次歷史性機遇。

晏志勇稱，中國電力建設集團將是雅魯藏布江下游水電開發案的建設施工企業。

他指出，雅魯藏布江下游近6000萬千瓦水電的開發，每年將可提供近3000億度清潔、可再生、零碳的電力。水電站投入運行後，每年可為西藏帶來人民幣200億元以上的財政收入，加上水電站開發對基礎設施建設的拉動作用等，西藏發展必將發生巨大變化。

報導稱，西藏水能資源理論蘊藏量在二億多千瓦左右，占全中國的30%，居各省區市之首。西藏水能資源主要集中分布在雅魯藏布江、怒江、瀾滄江和金沙江幹流。目前西藏水電資源開發程度極低，僅為技術可開發量的1%左右。

其中，雅魯藏布江流域幹流水能資源最為豐富，理論蘊藏量近8000萬千瓦，其下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，在50公里直線距離內，形成了2000公尺的落差，匯集了近7000萬千瓦的技術可開發資源，規模超過三座三峽電站。

雅魯藏布江發源於西藏西南部喜馬拉雅山北麓的傑馬央宗冰川，繞過喜馬拉雅山脈最東端的南迦巴瓦峰後轉向南流進入印度，在孟加拉與恒河匯流後入孟加拉灣。

雅魯藏布江水量與水能資源豐沛，但因流經中國、印度、孟加拉，因此關於北京將在雅魯藏布江建造大型水電站的消息，一直受到國際尤其是印度的高度關切，除上游生態環境恐因水電站興建受到影響，印度也擔心水資源遭到攔截。

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