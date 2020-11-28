核電強國…中國「華龍一號」併網成功

「華龍一號」全球首堆--中核集團福清核電5號機組首次併網成功。圖為該機組常規島廠房。(取材自人民日報)

11月27日00時41分，華龍一號全球首堆——中核集團福清核電5號機組首次併網成功，為後續機組投入商業運行奠定堅實基礎，並創造了全球第三代核電首堆建設的最佳業績。這標誌著中國 打破了國外核電技術壟斷，正式進入核電技術先進國家行列。

人民日報報導，華龍一號是中核集團在三十餘年核電科研、設計、製造、建設和運行經驗的基礎上，研發設計的具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電創新成果。華龍一號設計壽命為60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，創新性採用「能動和非能動」相結合的安全系統、雙層安全殼等技術，在安全性上滿足國際最高安全標準要求。

據報導，作為中國核電走向世界的「國家名片」，華龍一號是當前核電市場上接受度最高的三代核電機型之一，是中國核電創新發展的重大標誌性成果。目前，中核集團海內外共有6台華龍一號核電機組在建，建設工程安全和質量處於良好受控狀態。

報導指出，從2015年5月7日開工建設到2020年11月27日併網發電，華龍一號在2000多個日夜裡，近萬名核工業人在探索自主三代核電發展的征程上努力奮鬥，踏出了一條國產化核電發展的成功之路——形成一套完整的、自主的型號標準體系，所有核心零部件均已實現國產，國產化率達到85%以上，完全具備了批量化建設的能力。同時，中核集團聯合58家國有企業，聯動140餘家民營企業，帶動上下游產業鏈5000多家企業，共同突破了411台核心裝備的國產化，形成700餘件專利、120餘項軟件著作權、 1項國際核電標準，涵蓋核電廠前期、設計、設備、建設、調試等全生命周期，有力支撐華龍一號批量化建設和「走出去」。