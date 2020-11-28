韓高官：中日韓合作 中美不會尖銳對立

近年來，在川普政府一系列反華政策影響下，中美關係出現劇烈波折。南韓 總統外交統一安全特別助理文正仁日前表示，若中日韓三國能加強合作，中美之間就不會出現尖銳對立。他還認為，白登政府不同於川普政府，不會全盤否定中國 ，中美之間對話的渠道已經打開。

據韓聯社26日報導，文正仁當天參加韓日國際視頻研討會。文正仁在演講中表示，中美對立的局面正演變為所謂的「新冷戰」，他認為韓日領導人應合作，在中美之間進行斡旋，阻止東亞地區走向「新冷戰」，他認為「應在下個月舉辦中日韓首腦會談」。他說，「如果中日韓三國進行協商，中美之間就不會出現尖銳的對立。」

觀察者網報導，文正仁被視作南韓總統文在寅外交安保政策中最具影響力的人物之一，他秉持「平衡外交」觀點，認為南韓從地緣政治角度來說，不應過分仰仗任何一個國家。

針對外界炒作所謂中美「新冷戰」一事，中國外交部發言人華春瑩今年7月曾回應道，美方的一些人現在處於意識形態的偏見，正在不遺餘力地把中國渲染成對手，甚至敵人。中方依然期待美國的那些政策制定者們能夠回歸理性，能夠本著負責任的態度，更加理性和客觀地來看待中美關係。

國務委員兼外交部長王毅剛訪問完日本，雙方達成了五點共識與六項具體成果，不過環球時報27日刊登中國社科院日本研究所研究員呂耀東與國際關係學院國際政治學者謝若初合寫的「中日關係面臨三大挑戰和三大機遇」。文中表示，中日戰略互信不足、民眾好感下降，以及美國因素的影響，是中日關係面臨的三大挑戰。

不過，文中指出，中日可以在三個領域進行合作，包含加強經貿合作，落實RCEP早日生效；共同應對疫情；以及攜手共襄盛舉，包含東京奧運 與北京冬奧，可以順勢擴大人交交流，增進民眾情感。