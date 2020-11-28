煉油大國…中國明年超美國 成全球最大

位於浙江的大型石化項目基地。(取材自觀察者網)

中美兩強爭霸將成新常態，預估2021年中國 將超越美國 成為全球最大煉油國，而中國北斗系統也令稱霸數十年的美國GPS黯然失色。

國際能源署去年預測，中國可能在2021年超越美國成為全球最大煉油國。如今彭博社也認為，中國即將拿走被美國長期把持的煉油桂冠。因為，率先復工復產的中國正在當下略顯蕭條的全球石油 市場裡扮演著越來越重要的角色。

觀察者網報導，這裡的超越並不單是因為中國的煉油能力正越來越強。實際上，由於需求不足，石油巨頭們不得不關停一些仍具有相當行業競爭力的歐美煉油廠。

以世界第三大石油巨頭荷蘭皇家殼牌公司為例。今年11月，他們關閉了位於美國路易斯安那州的Convent煉油廠。殼牌公司沒法為這家工廠找到買家，蕭條的石油市場令殼牌不得不大幅削減煉油產能。

與此同時，大洋彼岸的中國民營化工巨頭浙江榮盛石化正啟動一批新的煉油項目，它有著高達120萬桶/日的原油加工能力，相當於一整個英國的產能。而在全中國，與它們規模相當的項目至少還有三個。

報導稱，以上兩個場景不過是全球煉油行業在新冠肺炎疫情大背景下加速轉移的冰山一角。

除了新冠肺炎疫情大背景下，全球煉油行業加速轉移外，彭博社指出，全球能源體系也正發生深刻變化。石油出口國向亞洲出售的原油越來越多，而向北美和歐洲的長期客戶出售的原油越來越少。一位行業公司的煉油主管坦言：「未來幾年，中國煉油產能將日增100萬桶甚至更多。一兩年後，中國可能會超過美國。」

此外，香港01報導，中國北斗系統令美國GPS黯然失色。

日媒近日發表文章稱，在全球195個主要國家中，北斗導航系統對其中有165個國家的首都（占85%）的觀測頻率都要高於美國的全球定位系統（GPS）。

日本《日經亞洲評論》25日發文指，過去美國處在這項技術的前沿，1978年發射了組成全球定位系統的第一顆導航衛星。但是長期以來作為唯一選擇的GPS現在正被北斗衛星導航系統所超越。