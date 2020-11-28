我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

煉油大國…中國明年超美國 成全球最大

中國新聞組／北京28日電
位於浙江的大型石化項目基地。(取材自觀察者網)
位於浙江的大型石化項目基地。(取材自觀察者網)

中美兩強爭霸將成新常態，預估2021年中國將超越美國成為全球最大煉油國，而中國北斗系統也令稱霸數十年的美國GPS黯然失色。

國際能源署去年預測，中國可能在2021年超越美國成為全球最大煉油國。如今彭博社也認為，中國即將拿走被美國長期把持的煉油桂冠。因為，率先復工復產的中國正在當下略顯蕭條的全球石油市場裡扮演著越來越重要的角色。

觀察者網報導，這裡的超越並不單是因為中國的煉油能力正越來越強。實際上，由於需求不足，石油巨頭們不得不關停一些仍具有相當行業競爭力的歐美煉油廠。

以世界第三大石油巨頭荷蘭皇家殼牌公司為例。今年11月，他們關閉了位於美國路易斯安那州的Convent煉油廠。殼牌公司沒法為這家工廠找到買家，蕭條的石油市場令殼牌不得不大幅削減煉油產能。

與此同時，大洋彼岸的中國民營化工巨頭浙江榮盛石化正啟動一批新的煉油項目，它有著高達120萬桶/日的原油加工能力，相當於一整個英國的產能。而在全中國，與它們規模相當的項目至少還有三個。

報導稱，以上兩個場景不過是全球煉油行業在新冠肺炎疫情大背景下加速轉移的冰山一角。

除了新冠肺炎疫情大背景下，全球煉油行業加速轉移外，彭博社指出，全球能源體系也正發生深刻變化。石油出口國向亞洲出售的原油越來越多，而向北美和歐洲的長期客戶出售的原油越來越少。一位行業公司的煉油主管坦言：「未來幾年，中國煉油產能將日增100萬桶甚至更多。一兩年後，中國可能會超過美國。」

此外，香港01報導，中國北斗系統令美國GPS黯然失色。

日媒近日發表文章稱，在全球195個主要國家中，北斗導航系統對其中有165個國家的首都（占85%）的觀測頻率都要高於美國的全球定位系統（GPS）。

 

日本《日經亞洲評論》25日發文指，過去美國處在這項技術的前沿，1978年發射了組成全球定位系統的第一顆導航衛星。但是長期以來作為唯一選擇的GPS現在正被北斗衛星導航系統所超越。

中國 美國 石油

上一則

12港青移鹽田檢察院審查起訴 料兩周內開審

下一則

香港有線電視老闆邱達昌承認染疫 名人1飯局4確診

延伸閱讀

受美國制裁 香港特首：我每天只能用現金買東西

受美國制裁 香港特首：我每天只能用現金買東西
問題車召回太慢 現代、起亞繳2.1億罰款

問題車召回太慢 現代、起亞繳2.1億罰款
「小企星期六」悲歌！ 去年1.1億人相挺 今年僅6%集中消費

「小企星期六」悲歌！ 去年1.1億人相挺 今年僅6%集中消費
美疫情煞不住 染疫破1300萬例 連17天住院人數創紀錄

美疫情煞不住 染疫破1300萬例 連17天住院人數創紀錄

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%