制裁再升級…中祭重稅 澳洲葡萄酒「毀滅性打擊」

中國對澳洲制裁再升級，28日起開徵澳洲進口葡萄酒高額反傾銷稅，澳不排除告到WTO，圖為11月初上海舉行的中國國際進口博覽會。(美聯社)

中國商務部 公告自28日起對原產於澳洲 的進口葡萄酒開徵高額反傾銷稅。由於中國是澳洲葡萄酒最大出口國，立刻引來澳洲相關部門首長回應稱此舉是中國基於特定因素而對澳葡萄酒業的「毀滅性打擊」，澳洲政府將強力捍衛有關產業，並不排除求助世界貿易組織（WTO）採取反制措施。

儘管澳洲總理莫里森近日表態，希望能與中國「和諧相處，建立積極關係」，但中國商務部仍於27日公告，決定自28日起，對原產於澳洲的進口葡萄酒開徵高額反傾銷稅，理由是初步認定原產於澳洲的進口葡萄酒存在傾銷，使中國國內相關葡萄酒產業受到實質損害。

商務部宣布，自28日起，進口經營者在進口原產於澳洲的進口裝入2公升及以下容器的葡萄酒，必須提供相應的保證金。公告的傾銷稅率最低為107.1%，最高達212.1%，多數業者適用的稅率為160.6％。

據了解，今年以來，中國已採取各種關稅與非關稅措施，刻意阻擋澳洲的農工產品銷到中國，其中包括澳洲屠宰肉類加工製品、大麥、煤炭等。據澳洲媒體「澳洲人報」報導，目前就有80多艘澳洲煤炭船被困在中國沿海，這些船運載了價值超過11億澳元遭中國禁止進口的貨物。

對於中國再對澳葡萄酒祭出的反傾銷稅，觀察者網綜合澳媒報導指出，澳貿易部長西蒙．伯明翰稱，這對澳洲葡萄酒行業造成「毀滅性打擊」，且是「一個非常痛苦的時刻」。他並揣測：「今年以來，中國對澳洲一些行業的貿易制裁所產生的累積影響，確實讓人覺得這些行動是由於或為應對一些其他因素而採取的」。

澳農業部長利特爾普勞德表示，澳洲不會因為貿易威脅而對其政策立場進行妥協。他還引用英國前首相柴契爾夫人的名言稱，「我們不會轉彎」。

澳洲葡萄和葡萄酒協會首席執行官托尼·巴塔格林說：一旦價格上漲160%或200%，就很難賣出消費者願意購買的產品，尤其一些來自歐洲的主要競爭對手（現在）獲得了100%至200%的關稅優勢，這將使競爭變得非常困難。

報導引述英國「衛報」文章指出，在澳洲的葡萄酒生產商中，價值75億澳元的巨頭富邑葡萄酒受到的打擊可能最為沉重，該公司約40%的收入來自亞洲市場，而中國又主導著亞洲市場。富邑葡萄酒股價已暴跌11.3%，市值蒸發了近8.45億澳元。

中國是澳洲最大的葡萄酒出口市場，約占澳葡萄酒出口的37%，每年向中國出口葡萄酒價值約12億澳元。澳洲葡萄酒行業領袖已緊急會談，討論應對中國的關稅措施。

對於商務部的公告，中國外交部發言人趙立堅表示，這符合中國法律法規及國際慣例。