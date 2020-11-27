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習近平賀電「相敬如冰」只因不放心白登?

中國新聞組／北京27日電
白登（右）8日自行宣布當選美國總統後，習近平直到25日晚間才致賀電。圖為兩人2012年於洛杉磯會面。（中新社）
白登（右）8日自行宣布當選美國總統後，習近平直到25日晚間才致賀電。圖為兩人2012年於洛杉磯會面。（中新社）

中國國家主席習近平25日向美國總統勝選者白登發賀電。分析指出，與4年前發給川普的賀電相較，習近平給白登的這封不僅字數較少，而且措辭更加審慎，不帶私人感情色彩，字裡行間滿是「相敬如冰的寒意」；這反映了北京對中美關係未來的高度不確定感，以及如履薄冰的觀望。

自由亞洲電台報導，川普2016年在總統大選獲勝，習近平在投票結束當天就發出賀電，今年卻在白登宣布勝選兩個多星期後才送上賀電。除了與今年美國大選在開票之初的爭議、川普仍不認輸有關，也透露了北京的小心翼翼。

與4年前比較，習近平給白登的賀電字數少了幾乎一半，用字遣詞也今非昔比。時事評論員劉銳紹表示，在給川普的賀電裡，習近平以「最大的發展中國家、 最大的發達國家、世界前兩大經濟體」形容兩個大國，但這些字眼均未見於給白登的賀電；且這次沒提「你我一道努力」、「高度重視中美關係」，「以建設性方式管控分歧」也刪去了「建設性」三個字，顯示北京選擇了低調、審慎處理。

報導指出，由於新型冠狀病毒疫情等原因，習近平很清楚，不宜對美國新政府期望過高。這一點也反映在賀詞上。

香港經濟日報分析指出，白登曾是美國政界中重量級「友華」政客，任副總統時更與時任中國國家副主席的習近平建立了良好工作及個人交情。但美國政治風向已變，白登在競選間還曾批評習近平是「惡棍」。在這個背景下，習近平給白登的賀電，透露了中國對白登時代的中美關係的不放心，以及對能否改善中美關係沒抱樂觀期望的態度，似乎為後續中美關係暗藏密碼。

習近平的賀電也引來眾多外媒關注。觀察者網報導，多家外媒不僅分析中方賀電所傳達的信息及中美關係走向，並對中方所謂「推遲」賀電的原因進行了揣測。華爾街日報報導，中方上次「推遲」賀電是2000年，中國領導人沒有在美國大選第二天向獲勝者小布希祝賀，這就顯得中方這次對白登的「推遲」不足為奇。

對於北京方面是否已經或計畫在近期與白登團隊接觸和建立溝通機制，中國外交部發言人趙立堅26日僅表示，中方願與美方加強溝通，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。而習近平25日向白登致賀後，中方是否與其團隊展開接觸，趙立堅也避答。

白登 習近平 美國

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