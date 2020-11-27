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被美國制裁! 任正非：美國政客不是為糾正華為 是要打死

特派記者林宸誼／上海27日電
華為內部網站心聲社區，刊出總裁任正非在榮耀送別會上的講話。(心聲社區截圖)
華為內部網站心聲社區，刊出總裁任正非在榮耀送別會上的講話。(心聲社區截圖)

華為內部網站心聲社區，26日刊出總裁任正非25日在榮耀送別會上的講話。任正非表示：「在美國一波又一波嚴厲的制裁下，使我們終於明白，美國某些政客不是為了糾正我們，而是要打死我們。」任正非也表示，要榮耀做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為，成為一個自我激勵的口號，一旦「離婚」就不要再藕斷絲連。

任正非指出，榮耀要全力擁抱全球化產業資源，儘快地建立與供應商的關係。堅持向一切先進的學習，包括向自己不喜歡的人學習。

任正非表示，榮耀要堅定不移地擁抱全球化，加強擁抱英、美、歐、日、台、韓的企業；美國是世界科技強國，它的許多公司很優秀，要堅定大膽與他們合作；同時也要與國內合作夥伴合作，與他們一同成長。

至於為何要剝離榮耀，任正非也提到，在美國一波一波嚴厲制裁下，美國某些政客不是要糾正華為，而是要打死華為，分布在170個國家的通路商因為沒有水而乾枯，供應商也不能採購而貨物積壓，這將導致合作夥伴員工失業、銷售下滑，甚至拖累股市。

為什麼華為不能承擔一些犧牲，任正非指出，榮耀就是去與他們同甘共苦的，使乾枯的通路在水源未斷時，補充滿流水，榮耀是生產中、低階產品，剝離後的榮耀在智信公司的領導下迅速恢復生產，解決上、下游合作夥伴的困難。

任正非還感性地表示，華為數十年近似嚴苛的管理，將榮耀一批天真浪漫年輕的小知識分子改造成能艱苦奮鬥的戰士，過去有些方法過於生冷（不避忌人與事），對不起了，今天要送別榮耀，同樣是一樣的依依不捨，正當秋風起，杏葉一地黃，出門也許是更冷的寒風，華為再不能為榮耀遮風檔雨了，一路走好，多多保重。

華為 任正非 美國

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