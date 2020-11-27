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新冠疫情阻礙國際旅行 上海成全球最繁忙航空城市

中國新聞組／北京27日電
由於新冠疫情衝擊國際旅行，中國上海已經取代英國倫敦成為世界上最繁忙的航空城市。(Getty images)
由於新冠疫情衝擊國際旅行，中國上海已經取代英國倫敦成為世界上最繁忙的航空城市。(Getty images)

由於新冠疫情衝擊國際旅行，中國上海已經取代英國倫敦成為世界上最繁忙的航空城市。

BBC報導，根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，倫敦與國際間的航空活動大幅下降了67%，從以往的第一名跌至第八。

上海則異軍突起，目前全球與外界航空聯繫程度最高的四個城市都在中國，分別是上海、北京、廣州和成都。

而美國紐約、日本東京、泰國曼谷、中國香港和南韓首爾，則都跌出了十大繁忙航空城市排行榜。其中香港和曼谷受的影響最為嚴重，航空流量大幅減少了81%。

現在名列前茅的城市，都有大量的國內航班，顯示國際航班停飛後對各大航空城市的影響。

國際航空運輸協會表示，這場新冠大疫情讓城市間的互聯互通 「在一個世紀取得的進步化為烏有」。

國際航空運輸協會發言人米克茲說，「這種急劇的變化顯示，過去幾個月世界各地航空交通的規模被重新排序。」

包括英國倫敦、美國紐約和日本東京在內的國際大型交通航空樞紐因進出其航班大幅減少而受到重創。

英國倫敦共有六個機場，新冠疫情之前從倫敦進出的航空旅客總數高達近1.8億人次，是世界上最繁忙的航空城市。

米克茲說：「疫情中所有航空城市都受到衝擊，沒有誰是贏家，只是有些城市受影響相對較小。在很短的時間內，我們一個世紀以來拉近人們的距離，連接各地市場所取得進步全部歸零。」

倫敦 疫情 中國

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