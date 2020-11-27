我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

專家吳尊友：境外貨櫃 新疆喀什疫情源頭

記者林汪靜、李仲維／北京27日電
中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友25日指出，新疆喀什的疫情源頭和上海一樣是貨櫃。（取材自北京日報）
中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友25日指出，新疆喀什的疫情源頭和上海一樣是貨櫃。（取材自北京日報）

中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友25日表示，疫情得到控制後，新冠病毒不會突然從天而降，它一定是有來頭、有源頭，新疆喀什的疫情到底怎麼來的，最後查清楚了，和上海一樣是貨櫃。

澎湃新聞報導，吳尊友在25日「『財經』年會2021：預測與戰略」上談到新冠疫情溯源問題時表示，原來冷鏈可以作為病毒載體，到了冬季，溫度低於攝氏0度的時候，全都是冷鏈。當作為病毒載體的物質多了，疫情防範的難度也就隨之增大，因此想要防止冬季疫情的到來，既要防止外面的人把病毒帶進來，還要防止外面的物把病毒帶進來。

吳尊友進一步表示，人傳人和物傳人有一定區別，物傳人是指人接觸汙染的物品後感染了，物體被污染了，病毒不會增量，只是病毒不死而已，但是人感染了以後，病毒會不斷地增加，所以「物傳人一般來說病毒量小，造成的是輕微症狀和無症狀感染者，但是人傳人，一般來說病毒比較大，傳播的效率比較高。」

吳尊友說：「我們這次在喀什調查，第一例病人發生以後他一查就是137個病例，在這樣的情況下我們判斷零號病例已經不在我們所調查的病例當中了，最後我們發現零號病例就是一個裝卸工，他是一個無症狀感染者，他傳染給他的老婆，他老婆又傳染給他的丈母娘、小姨子，這樣又帶到了工廠，就爆發這次喀什疫情。」他強調，在疫情大流行的時候，無症狀感染者的傳播作用非常有限，在沒有疫情的時候無症狀感染者可能就是疫情的導火線。

另外，中國國家衛健委26日發布，25日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例21例，其中境外輸入病例12例（上海5例、廣東4例、江蘇1例、福建1例、四川1例），本土病例9例（均在內蒙古）。

近期傳出本土新冠疫情的內蒙古滿洲里，已經展開全民核酸普篩。(中新社)
近期傳出本土新冠疫情的內蒙古滿洲里，已經展開全民核酸普篩。(中新社)

疫情 中國 新冠肺炎

上一則

新冠疫情阻礙國際旅行 上海成全球最繁忙航空城市

下一則

防範新冠疫情輸入 中國機場強化「人物同防」

延伸閱讀

梵中關係震撼彈 教宗首度公開聲援新疆維吾爾人

梵中關係震撼彈 教宗首度公開聲援新疆維吾爾人
新疆再添6例確診 15例無症狀感染

新疆再添6例確診 15例無症狀感染
新疆疫情再升溫 單日新增61名無症狀感染者

新疆疫情再升溫 單日新增61名無症狀感染者
新疆喀什疏附縣第二次全員檢測 14人呈現陽性

新疆喀什疏附縣第二次全員檢測 14人呈現陽性

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入