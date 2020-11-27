專家吳尊友：境外貨櫃 新疆喀什疫情源頭

中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友25日指出，新疆喀什的疫情源頭和上海一樣是貨櫃。（取材自北京日報）

中國 疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友25日表示，疫情 得到控制後，新冠病毒不會突然從天而降，它一定是有來頭、有源頭，新疆喀什的疫情到底怎麼來的，最後查清楚了，和上海一樣是貨櫃。

澎湃新聞報導，吳尊友在25日「『財經』年會2021：預測與戰略」上談到新冠疫情溯源問題時表示，原來冷鏈可以作為病毒載體，到了冬季，溫度低於攝氏0度的時候，全都是冷鏈。當作為病毒載體的物質多了，疫情防範的難度也就隨之增大，因此想要防止冬季疫情的到來，既要防止外面的人把病毒帶進來，還要防止外面的物把病毒帶進來。

吳尊友進一步表示，人傳人和物傳人有一定區別，物傳人是指人接觸汙染的物品後感染了，物體被污染了，病毒不會增量，只是病毒不死而已，但是人感染了以後，病毒會不斷地增加，所以「物傳人一般來說病毒量小，造成的是輕微症狀和無症狀感染者，但是人傳人，一般來說病毒比較大，傳播的效率比較高。」

吳尊友說：「我們這次在喀什調查，第一例病人發生以後他一查就是137個病例，在這樣的情況下我們判斷零號病例已經不在我們所調查的病例當中了，最後我們發現零號病例就是一個裝卸工，他是一個無症狀感染者，他傳染給他的老婆，他老婆又傳染給他的丈母娘、小姨子，這樣又帶到了工廠，就爆發這次喀什疫情。」他強調，在疫情大流行的時候，無症狀感染者的傳播作用非常有限，在沒有疫情的時候無症狀感染者可能就是疫情的導火線。

另外，中國國家衛健委26日發布，25日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎 確診病例21例，其中境外輸入病例12例（上海5例、廣東4例、江蘇1例、福建1例、四川1例），本土病例9例（均在內蒙古）。