防範新冠疫情輸入 中國機場強化「人物同防」

上海浦東國際機場貨運停機坪出入口，身著防護衣的工作人員正對往來車輛進行全面檢查。(中新社)

中國 應對新冠疫情 仍高度警戒，在中國衛健委證實疫情傳播呈「物傳人」與「人傳人」後，中國民航局隨即修訂「運輸航空公司、機場 疫情防控技術指南（第六版）」，要求航空公司和機場強化「人物同防」。另外，中國國家衛生健康委員會表示，疫情傳播呈現出「從物到人」和「從人到人」並存的特徵。

根據中國民航局主管的中國民航報報導，本次修訂增加貨運航班防疫風險分級和防控要求，細化機上防控措施，優化機組隔離方案並完善隔離期機組員心理關懷舉措，增加貨運相關人員、監察員等個體防護要求。針對運輸機場，增加進口貨物轉運作業、完善入境旅客和機組封閉管理工作流程。

「指南」對於進口貨物運輸、裝卸、轉運流程提出具體的防疫措施，例如要確保相關人員防護到位，固定相關地面人員及操作場地、生產設備、人員休息區域，對直接接觸進口貨物的地面人員進行實名制登記與健康狀況監控；在貨物運輸及裝卸過程中保證進口貨物與其他貨物不混裝、不交集，最大限度減少交叉風險與傳染風險。

另外，中國國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒指出，近30天，中國累計新增本土確診病例98例，是此前30天的7.5倍，而且疫情傳播呈現出「從物到人」和「從人到人」並存的特徵。

中國近期在天津、山東等九個省市相繼傳出在進口冷鏈食品檢出核酸陽性等情況，產品範圍也從海鮮產品擴至畜禽肉類產品。

此外，北京、大連和青島早前傳出的新冠疫情，事後調查認為，可能也與冷鏈食品包裝上的新冠病毒引發傳染有關。

針對進口冷鏈食品近期頻頻驗出新冠病毒，中國國家食品安全風險評估中心副主任李寧指出，原因有二，一是目前國外很多國家正處於疫情暴發期，各種物體的表面及其外包裝可能被病毒汙染，而新冠病毒在低溫下存活時間長，因此進口冷鏈食品及其外包裝就可能成為跨境遠距離運輸攜帶新冠病毒的載體。

其次，中國各部門、各地近期加大對進口冷鏈食品及其外包裝新冠病毒核酸檢測和抽檢，隨著檢測頻次、頻率以及覆蓋範圍的增加，發現陽性的概率也隨之增加。

但中國疾控中心消毒學首席專家張流波強調，到目前為止，低溫冷凍食品相關疫情主要是流通環節，即搬運、操作等引起的傳播，尚未發現因食用冷鏈食品引發的感染。