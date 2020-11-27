日新任大使抵北京 隔離2周再履新

日本新任駐中國大使垂秀夫25日飛抵中國，他將在隔離期滿後向中國外交部遞交國書正式履新。（中央社）

日本 新任駐中國 大陸大使垂秀夫26日飛抵中國，由於東京至北京 的航線尚未恢復，他只能先搭機到青島，再搭大使館安排的座車坐8小時回到北京，在大使館官邸隔離14天後再向中國外交部遞交國書正式履新。

公開資料顯示，此次是垂秀夫第四次在北京工作。垂秀夫於1989年首次在日本駐華大使館工作，擔任二等秘書官。1995年第二次來京出任日本駐華大使館一等秘書官。2011年以日本駐華大使館政務公使身分第三次在北京工作。

垂秀夫生於大阪，今年59歲。1985年，從京都大學法學部畢業後進入外務省工作，1986年赴大陸南京大學留學，能說一口流利的中文。除在北京的工作經歷外，垂秀夫還曾出任日本駐香港總領事館領事、日本台灣交流協會駐台北事務所總務部長（2016至2018年）等職務。

在被任命為新任駐華大使之前，垂秀夫擔任外務省官房長（日本外務省的一個職務，總管人事、宣傳、各部門行政事務等工作）。

垂秀夫來自被稱為「中國學派（China School）」的外務省中文研修班，日本前任駐華大使橫井裕也屬於「中國學派」，日本連續兩任駐華大使均啟用知華派。

環球時報稱，垂秀夫比較活躍，不少中國學者、媒體人均在不同場合與其有過接觸，其精明能幹的形象和鮮明的個性讓人印象深刻。

多位中日外交人士說，垂秀夫被認為是日本外務省中首屈一指的中國學派專家，對中國以及港澳台事務熟悉，由他接棒擔任新任駐華大使符合預期，他應能勝任，可以期待中日關係更上一個台階。

受到新冠肺炎疫情影響，垂秀夫將在大使官邸度過兩周隔離生活，以這種不尋常的方式開啟任期。