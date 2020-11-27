53運煤船卡中國港口 澳總理軟化「想和諧相處」 北京加碼制裁

數十艘散貨船運載澳洲煤炭滯留中國。圖為澳洲運煤船Jag Anand號。（取材自國際船舶網）

中澳關係陷入僵局，繼大麥加課關稅、禁止牛肉輸入中國 之後，又有53艘載運價值逾5億美元澳洲 煤礦的運煤船被堵在中國港口外。對此，澳洲總理莫里森稱已找到「最適當的人」來處理危機，澳洲仍盼與中國和諧相處。就在莫里森表態完，中國商務部今天公告，對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，被解讀「打臉莫里森」、「經貿開戰」。

英國衛報報導，一直追蹤事件情況的全球大宗商品與能源報價公司Argus說，這些澳洲運煤船上共約1000名船員，有的早在5月就離開澳洲，許多自9月起就一直在中國水域等著能夠入港卸貨。中國25日對此解釋稱，中方依法依規加強對進口煤炭的質量安全檢查和環保項目檢測，以更好地保護中國企業的合法權益和環境安全。

中國和澳洲貿易關係密切，聯合國貿易數據顯示，澳洲在2018年向中國出口超過8000萬公噸煤炭，比排名第二的印尼超過一倍。

澳洲總理莫里森形容澳中關係正處於「非常時期」，他24日說，已經找到了「最適當的人」來處理澳洲運煤船被堵在中國港口外的危機，希望能夠打破僵局。

不過要改善目前雙邊關係並不容易。彭博資訊提到，莫里森的部長們至少從4月開始就沒能再與北京 對口直接溝通。北京發洩對坎培拉的不滿，本周直接在北京駐澳大使館的官網貼文，指責雙方交惡全因澳方行為失當，表明「解鈴還需繫鈴人」。

面對北京重磅揮來的直拳，莫里森強調：「我們將與中國政府盡可能討論出最好的處理方式。兩國關係雖明顯緊張，但不會以犧牲澳洲主權的方式解決。」

值得一提的是，莫里森日前在一次演講中對中國經濟發展和脫貧事業做出積極評價，大讚「論脫貧，沒國家比得上中國」。澳媒認為莫里森政府對華態度轉變，向中國拋出橄欖枝。

但就在莫里森說出此話後，觀察者網報導，中國商務部網站27日公告，調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，根據「反傾銷條例」，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。公告並指調查範圍是原產於澳洲的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒。

中國對澳洲葡萄酒實施反傾銷調查期間，當時中國經濟周刊即形容這是「中澳經貿開戰」，如今商務部正式公告實施反傾銷，又在莫里森發言稱盼改善兩國關係之後，許多中國網民稱「中澳關係回不去了」、「這下經貿戰真的開打了」。