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王毅會見文在寅 中韓達合作10共識

特派記者陳言喬／北京27日電
中國外交部長王毅（左）26日在首爾青瓦台，和南韓總統文在寅（右）握手。（Getty Images）
中國外交部長王毅（左）26日在首爾青瓦台，和南韓總統文在寅（右）握手。（Getty Images）

國務委員兼外交部長王毅26日赴南韓訪問，先後會見南韓外長康京和與南韓總統文在寅。王毅表示，相信中韓關係經歷疫情洗禮，將展現更加廣闊的發展前景。中韓並達成推進雙邊關係、深化地區合作十點共識，包括啟動中韓外交安全「二加二對話」及盡早達成中韓自貿協定第二階段協議等。

新華社報導，王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中韓關係克服困難，排除干擾，呈現蓬勃發展勢頭。面對疫情，兩國率先建立雙邊聯防聯控機制，率先有效控制住疫情，率先建立快捷通道，為世界各國團結抗疫提供了有益經驗，樹立了合作樣板。

王毅說，中方願與韓方繼續深化常態化疫情防控合作，推進一帶一路與韓方國家發展戰略對接，提升雙邊自貿水準，加強科技創新合作，助力兩國經濟社會復甦發展。中方支持韓方舉辦年度中日韓領導人會議，加快推進中日韓自貿協定談判進程。

文在寅表示，韓方高度評價中國疫情防控成就。韓方期待與中方深化廣泛領域合作，推進地區經濟一體化，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

王毅表示，不管形勢如何變化，都要堅持對話解決半島問題的方向不動搖。

中韓十點共識包括：繼續加強抗疫合作，推動構建「東北亞衛生抗疫合作機制」；成立「中韓關係未來發展委員會」，規畫未來中韓關係發展藍圖；啟動中韓外交安全「二加二對話」；啟動「中韓文化交流年」活動安排；加快「一帶一路」倡議和韓方國家發展戰略對接；盡早達成中韓自貿協定第二階段協議；相互支持對方舉辦北京冬奧會和江原道冬青奧會；繼續共同致力於維護朝鮮半島和平穩定；中方支持韓方舉辦第九次中日韓領導人會議；共同推動區域全面經濟夥伴關係協定盡快生效。

王毅 疫情 南韓

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