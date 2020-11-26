王毅會菅義偉 釣魚島、香港議題交鋒

日本首相菅義偉（右）25日在東京會見中國國務委員兼外長王毅（左）。（美聯社）

日本首相菅義偉 25日在東京會見中國 國務委員兼外長王毅 ，根據外電，菅義偉對中國公務船航行釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊海域表達關切。王毅則提出，如果雙方公務船以外船隻不進入周邊海域，事態應會改善。據中方發布，王毅並稱，經多年努力，中日關係終於重回正軌，雙方應珍惜，他還提雙方合作三點建議。

據中央社、日本放送協會（NHK）報導，菅義偉與王毅會談約20分鐘，菅義偉針對釣魚島周邊海域等以東海為主的海洋安全保障問題、中國早日解除對日本產食品的進口管制等事項，再度「強烈要求」中方積極因應。

產經新聞報導，王毅會後受訪談到日本漁船在釣魚島周邊作業時說，「偽裝成漁船的船隻反覆進入敏感海域，不讓這樣的船隻進入非常重要」。

共同社報導，王毅在東京某賓館接受採訪時建議，如果相互採取公務船以外船隻不進入周邊海域的措施，事態應會得到改善。但報導指出，對日方而言，這意味著漁船不能進入擁有主權的「尖閣海域」，因此可行性很低。

此外，菅義偉在會談時對香港情勢表示憂慮，並在解決北韓綁架日本人問題方面，尋求中國方面協助。

據中國外交部發布，王毅25日轉達中國國家主席習近平致菅義偉的口信。王毅說，日本新政府成立後，習近平與菅義偉通電話，就持續改善發展中日關係達成重要共識，實現兩國關係平穩過渡，明確了下階段中日關係發展方向。

王毅表示，中方願同日方著力構建契合新時代要求的中日關係，為迎接2022年中日邦交正常化50周年打下堅實基礎。雙方一要建立真正互信，妥處敏感問題；二要推進區域合作，加快自貿區建設；三要共同致力於全球治理體系改革。

針對釣魚島局勢，王毅說，近一段時間，日方一些來歷不明的漁船反覆頻繁進入釣魚島敏感海域，才讓中方不得不作出必要反應。中方對於釣魚島立場是明確的，將繼續堅定維護自身主權，同時也提三點希望：一是雙方要切實恪守中日達成的四點原則共識；二是要避免在敏感海域採取使事態複雜化的行動；三是一旦出現問題，應及時溝通，妥善處理。

中國外交部昨並公布，中日商務等必要人員往來的「快捷通道」將於11月30日啟動。