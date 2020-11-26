我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

習近平電賀白登105字 比給川普的還少！

特派記者陳言喬／北京報導
2013年12月4日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見時任美國副總統的白登。(新華社資料照片)
2013年12月4日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見時任美國副總統的白登。(新華社資料照片)

美國多州確定川普翻盤無望，以及美國總務管理局通知白登正式開始總統權力交接後，中國國家主席習近平昨晚終於致電白登，祝賀他當選美國總統。

新華社報導，習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

同日，中國國家副主席王岐山也致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。

習近平與美國總統當選人白登過去見過多次面，有一定的私人交情。白登曾在2011年8月到訪北京，習近平與白登一起看籃球，並一起到四川都江堰參訪。2012年2月，習近平回訪美國，兩人在洛杉磯中美省州長會議上，還一起吃夏威夷巧克力。

今年11月3日美大選後，川普全力進行大選訴訟戰，中方為不刺激川普，遲未向白登祝賀，直到13日中國外交部才先向白登祝賀。

此外，BBC中文網表示，習近平的賀電意味著中國最高層已經正式承認了美國大選的結果，儘管美國現任總統川普仍在挑戰這一結果。也就是說，北京認知，白登將在2021年1月入主白宮。

另一種觀點認為，北京此前的「沉默」是似乎仍在謹慎觀望美國總統權力交接情況。

至於習近平和白登的合作前景，報導指出，白登任期內將尋求聯合美國的盟友，一致要求中國遵守國際凖則和履行國際義務。但將謀求競爭與合作共存的道路，而非任憑美中關係繼續成為「自由落體」。

此外，有港媒分析，習近平此次賀電內容僅105字，相較於4年前，川普在美國大選投票結束當日宣布勝選後，習即日向他發出196字賀電的態度有所差異，內容亦較短。

美國 白登 習近平

上一則

爭奪印度洋！ CNN：中印在馬爾地夫較勁造橋

延伸閱讀

白登當選後頭三周 美股漲幅是川普同期的近三倍

白登當選後頭三周 美股漲幅是川普同期的近三倍
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？
川普特赦前國安顧問佛林 感恩節前夕「送大禮」

川普特赦前國安顧問佛林 感恩節前夕「送大禮」
又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消

又有幕僚確診 川普赴賓州參加聽證會計畫臨時取消

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？