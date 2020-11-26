習近平電賀白登105字 比給川普的還少！

2013年12月4日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見時任美國副總統的白登。(新華社資料照片)

在美國 多州確定川普翻盤無望，以及美國總務管理局通知白登 正式開始總統權力交接後，中國國家主席習近平 昨晚終於致電白登，祝賀他當選美國總統。

新華社報導，習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

同日，中國國家副主席王岐山也致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。

習近平與美國總統當選人白登過去見過多次面，有一定的私人交情。白登曾在2011年8月到訪北京，習近平與白登一起看籃球，並一起到四川都江堰參訪。2012年2月，習近平回訪美國，兩人在洛杉磯中美省州長會議上，還一起吃夏威夷巧克力。

今年11月3日美大選後，川普全力進行大選訴訟戰，中方為不刺激川普，遲未向白登祝賀，直到13日中國外交部才先向白登祝賀。

此外，BBC中文網表示，習近平的賀電意味著中國最高層已經正式承認了美國大選的結果，儘管美國現任總統川普仍在挑戰這一結果。也就是說，北京認知，白登將在2021年1月入主白宮。

另一種觀點認為，北京此前的「沉默」是似乎仍在謹慎觀望美國總統權力交接情況。

至於習近平和白登的合作前景，報導指出，白登任期內將尋求聯合美國的盟友，一致要求中國遵守國際凖則和履行國際義務。但將謀求競爭與合作共存的道路，而非任憑美中關係繼續成為「自由落體」。

此外，有港媒分析，習近平此次賀電內容僅105字，相較於4年前，川普在美國大選投票結束當日宣布勝選後，習即日向他發出196字賀電的態度有所差異，內容亦較短。