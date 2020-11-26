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央視質疑：逮捕孟晚舟計畫 精心設計卻無人認領

中國新聞組／北京26日電
華為首席財務長孟晚舟25日離開她位於加拿大溫哥華的住所。（美聯社）
華為首席財務長孟晚舟25日離開她位於加拿大溫哥華的住所。（美聯社）

溫哥華當地時間24日，華為公司財務長孟晚舟引渡案進行聆訊，相關證人稱在逮捕孟晚舟前，聯邦警察邊境管理局在機場開了一個結論為「先檢查、後逮捕」會議。央視報導質疑，這是一場「精心設計卻又無人認領的逮捕計畫」，背後的黑手究竟是誰已顯而易見。

孟晚舟引渡案中的兩位證人聯邦警察的警員達利瓦爾（Gurvinder Dhaliwal），達利瓦爾的上司、聯邦警察的警長詹妮斯·范德爾·格拉夫（Janice Vander Graaf）在當天先後出庭作證。央視報導指出，從兩人的證詞及交叉詢問中，可勾勒出警方逮捕孟晚舟是一個「經過精心設計的陷阱」。

報導稱，格拉夫說她在2018年11月30日獲得逮捕孟晚舟的指令後，她的上司彼得·李（Peter Lee）建議她在飛機上逮捕孟晚舟。第二午上午9點30分，距離孟晚舟搭乘的飛機到達前2個小時，聯邦警察與邊境管理局在機場召開了一個聯席會議，設計了先由邊境管理局對孟晚舟進行檢查，再由警方逮捕的計畫。 

據格拉夫回憶，參加這次會議的人有包括達利瓦爾在內的她的4名下屬。她在會議將結束的時候才到。

報導稱，針對誰牽頭召開了這個會議，邊境服務局和警方的人都說不清楚。無人主導，成了會議的三大謎之一；三大謎之二，是不知道誰提出來的「先檢查、後逮捕」的主意；而第三個謎團就是，與會的所有人都沒有在工作筆記中描述這次會議，甚至根本沒有提及這個會議。

報導質疑，這就出現了一個奇怪的現象：一個精心設計的逮捕計畫，竟然「無人認領」。

辯方律師23日公布的證據顯示，達利瓦爾和他的上級格拉夫在2018年12月1日談及發出「協助令」讓邊境服務局幫助警方對孟晚舟進行調查。也就是說，聯邦警察在制定逮捕計畫時，討論了由邊境服務局配合其對孟晚舟進行祕密調查，隨後兩個執法部門在會議上敲定了逮捕計劃。從時間順序上看，警方主導這個會議的可能性更大。

另達利瓦爾承認，他在沒有授權的情況下，抄下了孟女士的兩部手機和其他電子設備的國際移動設備識別號（IMEI）、系列號等，還拍了照片，並把信息和照片等都交給了拒絕出庭的警方關鍵證人Ben Chang。 即使Ben Chang沒有把信息和照片交給美方，他的做法都是合法的，如今卻不明原因拒絕出庭作證，事情的真相不是顯而易見了嗎？

孟晚舟的兩部手機和筆記本電腦、平板電腦等。（取材自環球網）
孟晚舟的兩部手機和筆記本電腦、平板電腦等。（取材自環球網）
格拉夫2018年12月1日的工作筆記也沒有記錄這次會議。（取材自環球網）
格拉夫2018年12月1日的工作筆記也沒有記錄這次會議。（取材自環球網）

孟晚舟 邊境 警察

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