搶先機!國藥集團申請疫苗上市

國藥集團子公司中國生物技術（CNBG）研發的新冠疫苗。（路透）

繼輝瑞宣稱其疫苗 有效性超過90%後，中國 疫苗也傳來好消息。據新華財經報導，中國國藥集團有限公司（簡稱「國藥集團」）副總經理石晟怡25日宣布，國藥集團已向中國國家藥監局提交新冠疫苗上市申請。國藥集團旗下有兩款新冠滅活疫苗早前已進入三期臨床試驗。

國藥集團是由中國國務院國有資產監督管理委員會直接管理的唯一一家以醫藥健康產業為主業的大型中央醫藥企業，旗下擁有1500多家子公司和6家上市公司，員工總數達15萬人，2019年營收將近人民幣5000億元（約759.8億美元）。

國藥集團董事長劉敬楨日前曾表示，中國已有數十萬人緊急接種國藥集團旗下兩款新冠疫苗，沒有出現一例嚴重不良反應，而接種後離境人數達5.6萬人，目前也無人感染。

此前，國藥集團曾透露，旗下新冠疫苗3期臨床正在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、阿根廷等國家順利進行，並已進入最後的衝刺階段，接種志願者超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍。由於中國疫苗表現了可靠性和有效性，現在已經有超過40個國家向中企提出了新冠疫苗的採購需求。

劉敬楨本月6日在上海一場論壇上表示，「這個過程，效果非常理想，繼而帶動了阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、巴林等國家宣布對國藥兩款疫苗進行緊急使用。」

劉敬楨還表示，他本人在今年3月就接種了新冠疫苗，「到現在仍然活蹦亂跳，沒有任何副反應」。

中國財政部前部長樓繼偉13日在北京 參加一場論壇時也透露，他已施打中國國產新冠疫苗，「打兩次，99%得到抗體。」

據介紹，目前中國生物已做好大規模生產準備工作，北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所兩個新冠疫苗高等級生物安全生產車間已經建設完成，能夠保證安全充足的疫苗供應。

對於新冠疫苗未來產能，劉敬楨表示，到今年底，國藥集團新冠疫苗產能大約能達到1億劑左右，按中國官方要求，明年產能必須超過10億劑，以確保中國民眾都能施打得到疫苗。

國家衞生健康委科技發展中心主任鄭忠偉介紹，預計今年年底，中國疫苗的產能能達到6.1億劑，明年會在此基礎上有效地擴大，切實保證中國以及全球其他國家對中國新冠疫苗的需求。