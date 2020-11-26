一想到中國…法國民眾批獨裁、印象最負面 

法國國際關係研究所25日發表一篇分析法國對中國 觀感文章指出，法國民眾對中國觀感不僅是幾年來最負面，更是跨黨派共識。受訪者表示，講到中國便聯想到集權和獨裁。

中央社報導，法國國際關係研究所（IFRI）昨天發表一份「後疫情 時代法國對中國的公共看法：政治不信任勝過經濟機會」文章。這份文章是對捷克帕拉茨基大學（Palacký University Olomouc）11月16日公布13個歐洲國家對中國觀感的大規模民調 ，進行內容梳理並分析。

民調結果顯示，有62%的法國受訪者對中國抱有負面或極負面觀感，只有16%的受訪者有正面觀感。而53%的法國民眾表示，負面的程度比過去3年更為嚴重。

中國是法國負面觀感國家第二名，僅次於北韓，而在俄羅斯、以色列和美國之前。同時這些受訪者對德國、日本、英國、香港和越南抱持相當正面的看法。

文章指出，最重要的發現之一，就是對中國的看法並不因其政治立場而有所不同。換言之，在法國，對中國的負面觀感是民眾跨黨派共識。

無論黨派認同為何，對中國的負面觀感皆在58%至69%之間，其中又以生態綠黨（EELV）最為負面。而對中國持有正面態度的，則在13%至19%之間，只有共和黨人對中國的正面看法達到23%。

如以2017年總統大選投票行為觀察，支持馬克宏的選民中有64%對中國觀感負面，投給雷朋（Marine Le Pen）的人則是63%。

其中受訪者最希望法國政府與中國面對面處理的議題是網路安全，其次依序為「疫情與氣候變遷等國際問題上合作」與「改善中國人權與民主狀況」。

參與這份國際民調的IFRI研究員朱利安（Marc Julienne）指出，法國民眾對中國政治議題的敏感程度大於經濟議題。尤其，「談到中國，受訪者想到的第一個詞彙，除了Covid-19，便是『獨裁』和『集權』。中國是法國民眾最不信任的政治實體之一，也是最不理想的5G基礎建設夥伴。貿易和投資的問題較不讓受訪者擔心」。

朱利安說：「對中國而言，這個結果顯示中國外交與軟實力的挫敗。對法國而言，我們應質問為何中國極少出現在公共辯論中，因為在公眾眼裡，集權主義、人權、網路安全等政治議題是如此重要。」

不過，法國民眾並不太擔憂中國軍事力量或地緣政治擴張。朱利安說，「似乎中國的科技力量比遙遠的軍事發展更令法國受訪者憂心」。

歐洲13國民調中，只有俄羅斯和塞爾維亞對中國有正面觀感，幾乎60%受訪者表達「正面」或「非常正面」看法。而9個歐盟調查國家中，拉脫維亞對中國的觀感最好，43%受訪者抱持正面態度。