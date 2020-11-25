北京觀察／布局20大 中央地方大換血

中共 中央近期同時調整吉林、湖南、貴州、雲南四省一把手「省委書記」，與此同時，其中三省新任省長人選也陸續亮相，這批新上任的地方領導層，多具理工、國企、農業專業背景。今年以來，中共中央和地方高官陸續換血，顯然中共高層已著手布局2022年中共20大的人事安排。

在這波人事異動中，吉林省長景俊海接任巴音朝魯，出任吉林省委書記；湖南省長許達哲接任杜家毫出任湖南省委書記，貴州省長諶貽琴接替孫志剛出任貴州省委書記，雲南省長阮成發接替陳豪出任雲南省委書記。

這四位新任一把手，均由省長調升。阮成發和「航天系」出身的許達哲都年屆部級官員「65歲」的退休線。而景俊海是「60後」官員，也是此次四省一把人事變動中，唯一一位非中共19屆中央委員。

諶貽琴則是當前中共31省（市區）中唯一的女性省委書記，前途看好，外界猜測她可能更上一層樓，有望晉升中共政治局的女性高官之一。

與此同時，江西省委副書記李炳軍調任貴州省委副書記、代理省長。中國 國家電網董事長毛偉明調任湖南省委副書記，農業農村部副部長韓俊調任吉林任副省委書記，三皆以省政府黨組書記亮相，可望接任該省省長。

據財新網稱，三人共同點是都具有「京官」經歷。韓俊是「三農」領域資深官員，歷任中國社科院農村發展所、國務院 發展研究中心農村經濟研究部等。2014年以後歷任中財辦副主任、中農辦主任等職。他在糧食問題、土地問題、集體產權問題、城鎮化等方面頗有建樹。

毛偉明是國家電網成立以來任期最短的一把手，仕途歷經江蘇、工信部、江西、國家電網、湖南。

李炳軍也曾長期擔任「京官」。1991年進入國務院辦公廳工作22年，曾擔任朱鎔基辦公室主任。

除調整地方大員，中共中央各部也頻換血。中共中央和國家機關工委前副書記孟祥鋒已出任中共中央辦公廳常務副主任，孟祥鋒長期在中紀委工作，曾在中紀委中國紀檢監察報工作近20年，從主任科員做到總編輯。

由於近三任的中南海大管家都曾歷任中辦常務副主任，港媒分析，孟祥鋒有望在中共20大進入政治局並兼任中辦主任，而現任中辦主任丁薛祥可更上層樓。