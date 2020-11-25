王毅會日外相 恢復商務人士往來

王毅(左)24日與日本外相茂木敏充舉行會談。 (新華社)

國務委員兼外交部長王毅 24日抵日本 ，並與日本外相茂木敏充舉行會談。雙方同意11月內恢復中日之間的商務相關人士往來，並就明年將舉行「中日經濟高層對話」達成一致，中日防務部門今年底前將開設熱線。

共同社報導，雙方在會談一開始，即對加強新冠疫情合作達成共識。在會後的聯合記者會上，雙方同意在11月內恢復中日之間的商務相關人士往來。此外，王毅對中日防務部門間的相互通報機制「海空聯絡機制」的議題上透露，就年內開設緊急時連繫的熱線達成了一致。

而雙方對釣魚台（日稱尖閣諸島）仍各持立場，茂木敏充要求北京要積極應對，王毅則主張中國 主權。

王毅訪日，是日相菅義偉9月上任以來，中日高層之間的第一次面對面交流。據中國外交部官網，王毅稱與茂木敏充達成五點重要共識和成果，包括：聯手抗疫，開展醫療藥物方面合作；明年適時舉行新一輪中日經濟高層對話；推進中日韓自貿協定談判及區域合作進程；支持對方舉辦東京奧運會和北京冬奧會；適時舉行中日高級別人文交流磋商機制會議等。

此外，除了本月內啟動兩國必要人員往來「快捷通道」，雙方還決定建立中日食品農水產品合作跨部門磋商機制、兩國氣候變化政策磋商機制等。

王毅此次日韓之行有三大背景與探討方向，一是在區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署以及中方將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）下，中方認為可加強亞太地區以及中日韓三國之間的經貿合作。

二是在疫情防控上，南韓是率先與中國建立聯防聯控合作機制、開通人員往來快捷通道的國家，南韓會更關注疫情常態化之下中韓間經貿合作以及人員往來。三是美國大選後亞太地區戰略格局變化。

此外，日本政府正式啟動在湖北省武漢市開設領事館的準備工作，領事館預計在兩年內開設。

據報導，外交相關人士表示，今年夏天，由當地日企人士組成的武漢日本商工會向日本大使館提出希望在武漢設立總領事館的申請；武漢市方面也已開始研究具體地點。

據悉，日本在中國共設有五個總領事館，分別在上海、廣州、瀋陽、重慶和青島。中國在日本則設有六個總領事館，分別在大阪、札幌、福岡、長崎、名古屋和新潟。