引渡案新攻防戰…加警獲孟晚舟住宅密碼 來源交代不清

寫有孟晚舟手機密碼的紙條。(取材自央視)

加拿大 溫哥華當地時間23日，中國電信設備商華為公司財務長孟晚舟 引渡案第二階段法庭聽證中的交叉詢問環節繼續進行，並出現新的司法攻防戰。法廣網引述法新社報導， 一名官員揭露，加拿大警方不僅取得孟晚舟的電子裝置密碼，還有她在溫哥華住宅的安全密碼，並對來源交代不清。辯護律師聲稱這已侵犯孟晚舟的權利。

法廣網引述報導指出，負責引渡案保管證據的加拿大皇家 騎警（RCMP）警官達利瓦爾（ Gurvinder Dhaliwal）在法庭上作證說，另名加拿大皇家騎警警官給了他這組安全密碼，他說：「我完全不知道他是從那裡取得。」達利瓦爾曾依據美國逮捕令，參與逮捕孟晚舟的行動。

達利瓦爾同時表示，在孟晚舟2018年12月1日被捕後3天，另名加拿大皇家騎警警官Beng Chang寄電子郵件給他，要求他取得孟晚舟電子裝置的序號和識別碼，以交給美國聯邦調查局（FBI）。

儘管孟晚舟的辯護律師團要求Beng Chang以證人身分出庭，但其一直拒絕作證。

根據法庭文件，Beng Chang最後寄給FBI有關孟晚舟落網的電郵，在他退休後便已刪除。Beng Chang也否認將孟晚舟的電子裝置密碼提供給FBI。

目前不清楚，加拿大當局曾利用孟晚舟住家的安全密碼做了什麼事。

孟晚舟被捕後打電話給一個人，要求到溫哥華機場取回她的行李，她住家的一串鑰匙和寫著安全密碼的一張紙交給了那個人。

另據央視新聞報導，達利瓦爾稱，寫著孟晚舟手機密碼的紙條是加拿大邊境服務局的司各特·柯克蘭（Scott Kirkland）交給他的。柯克蘭在作證時，則聲稱是他因「過失」把紙條放進與手機同一個袋子裡，聯邦警察因而獲得了這個密碼紙條。如果達利瓦爾警官的證言屬實，那麼，邊境服務局就涉嫌違法海關法，把海關獲得的旅客信息故意交給警方。

本報系聯合報報導，當天，加拿大聯邦國會的兩位眾議員，來自新民黨的阿什頓（Niki Ashtn）、來自綠黨的曼利（Paul Manly）要求釋放孟晚舟，這是現任國會議員首次公開表示支持釋放孟晚舟。加拿大總理杜魯多日前表示，「不後悔逮捕孟晚舟。」