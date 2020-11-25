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引渡案新攻防戰…加警獲孟晚舟住宅密碼 來源交代不清

中國新聞組／北京25日電
寫有孟晚舟手機密碼的紙條。(取材自央視)
寫有孟晚舟手機密碼的紙條。(取材自央視)

加拿大溫哥華當地時間23日，中國電信設備商華為公司財務長孟晚舟引渡案第二階段法庭聽證中的交叉詢問環節繼續進行，並出現新的司法攻防戰。法廣網引述法新社報導， 一名官員揭露，加拿大警方不僅取得孟晚舟的電子裝置密碼，還有她在溫哥華住宅的安全密碼，並對來源交代不清。辯護律師聲稱這已侵犯孟晚舟的權利。

法廣網引述報導指出，負責引渡案保管證據的加拿大皇家騎警（RCMP）警官達利瓦爾（ Gurvinder Dhaliwal）在法庭上作證說，另名加拿大皇家騎警警官給了他這組安全密碼，他說：「我完全不知道他是從那裡取得。」達利瓦爾曾依據美國逮捕令，參與逮捕孟晚舟的行動。

達利瓦爾同時表示，在孟晚舟2018年12月1日被捕後3天，另名加拿大皇家騎警警官Beng Chang寄電子郵件給他，要求他取得孟晚舟電子裝置的序號和識別碼，以交給美國聯邦調查局（FBI）。

儘管孟晚舟的辯護律師團要求Beng Chang以證人身分出庭，但其一直拒絕作證。

根據法庭文件，Beng Chang最後寄給FBI有關孟晚舟落網的電郵，在他退休後便已刪除。Beng Chang也否認將孟晚舟的電子裝置密碼提供給FBI。

目前不清楚，加拿大當局曾利用孟晚舟住家的安全密碼做了什麼事。

孟晚舟被捕後打電話給一個人，要求到溫哥華機場取回她的行李，她住家的一串鑰匙和寫著安全密碼的一張紙交給了那個人。

另據央視新聞報導，達利瓦爾稱，寫著孟晚舟手機密碼的紙條是加拿大邊境服務局的司各特·柯克蘭（Scott Kirkland）交給他的。柯克蘭在作證時，則聲稱是他因「過失」把紙條放進與手機同一個袋子裡，聯邦警察因而獲得了這個密碼紙條。如果達利瓦爾警官的證言屬實，那麼，邊境服務局就涉嫌違法海關法，把海關獲得的旅客信息故意交給警方。

本報系聯合報報導，當天，加拿大聯邦國會的兩位眾議員，來自新民黨的阿什頓（Niki Ashtn）、來自綠黨的曼利（Paul Manly）要求釋放孟晚舟，這是現任國會議員首次公開表示支持釋放孟晚舟。加拿大總理杜魯多日前表示，「不後悔逮捕孟晚舟。」

孟晚舟24日離開家門前往法庭。(美聯社)
孟晚舟24日離開家門前往法庭。(美聯社)
聯邦警察Ben Chang索取孟晚舟手機和電子設備信息的郵件。(取材自央視)
聯邦警察Ben Chang索取孟晚舟手機和電子設備信息的郵件。(取材自央視)

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