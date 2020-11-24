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放軟身段表態支持 阿里巴巴CEO張勇：網路平台反壟斷 非常必要

中國新聞組／北京24日電
阿里巴巴CEO張勇23日在浙江烏鎮舉行的世界互聯網大會上演講時，表態支持官方推行網路平台反壟斷指南。(新華社)
阿里巴巴CEO張勇23日在浙江烏鎮舉行的世界互聯網大會上演講時，表態支持官方推行網路平台反壟斷指南。(新華社)

中國電商龍頭阿里巴巴CEO張勇23日表態支持官方推行網路平台反壟斷指南。他說，「這是非常及時和必要的」，阿里巴巴將「積極學習和回應國家的政策和法規」。

「世界互聯網大會‧互聯網發展論壇」23日在浙江烏鎮舉行，接替馬雲掌管阿里巴巴的張勇在「數字經濟與科技抗疫」主論壇發表演講時，談到平台經濟監管，作上述表態。

相較於阿里巴巴創始人馬雲此前在公開演講中抨擊金融監管機構和銀行業，招致當局重拳出手，張勇此次演講顯然更柔性並強調感恩。

阿里巴巴這個月連遭當局重拳打壓，先是旗下主營網絡借貸的螞蟻科技集團370億美元的IPO上市被緊急叫停，隨後國家市場監管總局又發布「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」，被外界視為明顯劍指阿里巴巴、騰訊、美團、京東等互聯網平台巨頭。

張勇23日表示，為了保障網路和數位經濟更為有序健康的發展，國家有關部門正在就平台經濟領域（反壟斷）的政策和法規徵求意見，「我們認為這是非常及時和必要的」。

他指出，中國的數位經濟能夠發展到今天，走在全球的前列，並且湧現出一批優秀的網路公司和平台性的企業，「這是得益於中國改革開放的大時代，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，也得益於中國這個全球最大的市場」。

路透報導，螞蟻集團上市案喊卡後，準備投資螞蟻為主的5家戰略配售基金23日開放贖回，合計1360萬戶持有人將可以自由選擇贖回。

中國 馬雲 投資

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