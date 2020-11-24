中梵關係震撼彈 教宗首聲援維吾爾人 新書：常想到被迫害族群

教宗在12月即將上市的新書中表示，他時常想到被迫害的族群，像「洛興雅人」和「可憐的新疆維吾爾族人」。（美聯社）

教宗方濟各 首度公開為遭北京當局迫害的新疆維吾爾族人發聲，教宗在12月即將上市的新書中表示，他時常想到被迫害的族群，像「洛興雅人」和「可憐的新疆維吾爾族人」。

中央社引述路透報導，教宗方濟各所屬耶穌會發行的期刊「美國」（America）23日報導，教宗12月1日將出版新書「讓我們夢想」（Let Us Dream），由教宗的英文自傳作者伊凡里（Austen Ivereigh）執筆，內容描繪教宗對於「後疫情時代」（post-Covid）的願景，包括反種族歧視、支持全民基本收入（UBI）等。

教宗在書中呼籲各界關注被邊緣化的族群，教宗感性地說：「我時常想到那些遭壓迫的人們：洛興雅人、可憐的維吾爾族人、亞茲迪教派信徒。」

儘管教皇之前曾談到逃離緬甸的洛興雅人，以及伊拉克伊斯蘭國殺害亞茲迪人，但這是他第一次提到維吾爾人。

據報導，中國 被控在新疆以「再教育營」等高壓手段迫害穆斯林維吾爾族，引起國際高度關切，但教宗過去未曾公開聲援新疆維吾爾族，被解讀為教廷不願觸怒中國，影響中梵續簽主教任命協議。

不過在中梵10月確認續約後，教宗在新書中不再避諱關切新疆宗教自由與人權，為中梵互動投下震撼彈。

教宗這次在新書中同時使用「被壓迫」、「可憐」等詞來形容維吾爾族，獲得許多媒體關注，路透、耶穌會期刊都以此為標題。

路透表示，中國一向否認壓迫新疆維吾爾族的指控，中國外交部多次嚴詞反批這些指控是謊言、干涉內政，因此許多中梵評論家認為，教宗先前避提新疆維吾爾族人是權宜之計，是為了避免影響10月的中梵續約談判。