瞄準航太領域 美國傳將制裁89中企 恐加劇美中緊張關係

川普政府傳將對中國商用飛機公司發起制裁。（中新社）

美國 傳將擴大制裁中國 企業。路透報導，美國總統川普政府即將宣布，中國89家航太等領域的企業和解放軍有關，將限制這些企業購買多種美國商品與技術；報導指出，此舉勢必在白登接掌政權之際，加劇美中緊張關係。

報導指出，如果美國商務部 擬定的這份名單公布，除了可能導致美中貿易關係更緊張，並對出售民用航空零組件給中國的美國企業與其他產業造成傷害。

中國外交部發言人趙立堅23日說：「中方堅決反對美方無端打壓中國企業，並多次就此表明嚴正立場，美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭和國際經貿規則，必將損害美國國家利益和自身形象。」

趙立堅表示，中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守包括美國法律在內的各國法律法規。美方應停止泛化國家安全概念，打壓外國企業的錯誤行為。

列入這份名單的中國企業包括：與波音和空中巴士競爭的「中國商用飛機」，以及中國航空工業集團有限公司（AVIC）與其十家關係實體。中國航空工業擁有100多家子公司、超過45萬名員工，也經營民用飛機業務，使用與美國企業合資公司所生產的零組件。

負責制定該份草案限制名單的美國商務部，對事件不予置評；除了中企，草案還列出28家俄羅斯實體；草案稱，這117家企業名單只是「最初版本」。

這份名單包含在一份草擬規定中，規定點出美國認為是「軍方終端用戶」的中國和俄羅斯企業。美國供應商須申請許可，才可以對名單中的企業出售廣泛的商用品項。但從規定看來，申請許可被否決的可能性大於獲准。

本月12日，美方已制裁31家與軍方關聯的中企。今年4月，商務部擴大「軍方終端用戶」的定義，不僅武裝部隊和國家警察包含在內，任何支持或促成軍事品項保養或生產的個人或實體都算是軍方終端用戶。

航空業界人士認為，這可能激怒中國報復。中國商飛被囊括在名單中，讓許多人感到意外，美國供應商普遍認為，中國商飛並非軍事終端使用者。

恐重創客機C919

中國商飛成立於2008年5月11日，肩負著中國發展自主民航客機產業的重任；由中國商飛開發、被設定為與空巴A320、波音737同級別的C919客機，2015年11月2日完成總裝下線，並於2017年5月5日成功首飛。

C919雖號稱是中國自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，但包括發動機、發電和配電系統、液壓系統等關鍵零組件，甚至是輪胎、煞車等仍仰賴進口，而且主要是從美國進口，美國通用電氣（GE）和Honeywell等都是C919的供應商。

中國商飛早前曾宣布，預計2021年交付首架C919單通道客機。但中國商飛若真被列入美國制裁「黑名單」，C919未來能否如期順利起飛恐不無疑問。