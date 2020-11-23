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日再添熊貓寶寶 上野盼留人氣明星

中國新聞組／北京23日電
熊貓寶寶身高20.5厘米，體重157克。(取材自央視)
熊貓寶寶身高20.5厘米，體重157克。(取材自央視)

位於日本和歌山縣的休閒樂園「冒險世界」22日宣布，大熊貓良浜當天產下一隻雄性熊貓寶寶。另外，日本上野動物園的人氣大明星熊貓香香將於12月末被送返中國。這個消息讓很多日本民眾不捨，上野動物園表示，希望可延長園內另兩隻成年大熊貓的逗留時間。

央視新聞報導，「冒險世界」宣布，熊貓寶寶的爸爸是今年28歲的永明。22日上午11時50分，良浜產下一頭雄性寶寶，母子健康。由於新冠疫情影響，中國成都大熊貓繁育研究基地研究人員未能前往日本，這也是「冒險世界」日方工作人員首次獨立為熊貓接生。

今年20歲的熊貓媽媽良浜是在「冒險世界」誕生的首個熊貓寶寶，如今它已七次生產，是十隻熊貓的媽媽。「冒險世界」稱，今後將視熊貓母子身體狀況考慮與公眾見面的時機。

成都大熊貓繁育研究基地1994年開始同日本和歌山縣「冒險世界」開展大熊貓國際科研合作。

另外，南華早報報導，2017年生於日本的香香兩年租期到期，即將回到中國。動物園有三隻熊貓，其中最受歡迎的是出生於2017年6月的香香。它去年就應該被送回中國，但負責管理動物園的東京政府通過談判延長它在日本的逗留時間。

不過，這次延期也要在12月到期了。眼看香香真的要走了，動物園發言人Kay Sato說：「熊貓是這裡最受歡迎的動物，尤其是幼崽。我們一直都知道，由於繁育需要，香香今年必須返回中國，但我們希望成年大熊貓能夠待得更久點。」

為什麼這麼說呢？因為動物園裡的另外兩隻大熊貓——中國於2011年租借給日本的比力（日方稱為力力）與仙女（日方稱為真真）的租期也要到期了。它們的十年租約將在明年2月到期，這可能會使東京最大的動物園失去最大的賣點。

東京政府的一位官員說，正在進行留住15歲的力力和真真的談判，如果成功，兩隻大熊貓將在日本再多待五年。

香港中通社引述日本放送協會指出，一項估算顯示，三年前誕生於東京上野動物園的大熊貓香香，其經濟效應在截至今年12月底的三年半時間裡，將達約539億日元。

日本 動物園 中國

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