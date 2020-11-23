怒了…澳洲電視台播武則天興奮啃蟑螂 挨轟辱華

在節目中，一名白人女性扮成武則天並挑戰吃下蟑螂、竹鼠等食物。(視頻截圖)

澳洲 ABC電視台20日播出一檔兒童節目中，一個白人女性扮成中國女皇武則天，挑戰吃下蟑螂、竹鼠、黃蜂幼蟲等食物，主持人看到後不斷翻白眼並說「這麼噁心也能吃得下？」。節目內容引爆澳洲華人 憤怒，認為這是辱華、種族歧視 ，要求ABC電視台下架節目並道歉。

觀察者網報導，21日，一則澳洲電視台涉嫌辱華的消息在當地華人的微信聊天群和朋友圈中刷屏。消息稱，澳洲主流媒體ABC電視台在20日播出名為「糟糕歷史」（Horrible Histories）的兒童節目中，一個白人女性扮成武則天並挑戰吃下各種不在普通人食譜中的食物， 澳洲華人對此感到憤怒，已向電視台投訴。

據了解，這檔被當地華人投訴的節目是由英國廣播公司（BBC）旗下的兒童頻道CBBC製作，澳洲ABC電視台兒童頻道ABC ME引進後，於20日播出。

節目主持人介紹，他們身處八世紀的中國，要給觀眾帶來「野外美食體驗」，並對扮成武則天的女演員說，「為了達到權力的頂峰，您一定幹掉了不少敵人，但您敢不敢面對……」接著黃峰幼蟲、蟑螂、煮過的駝峰、竹鼠、海蜇、蒸熊肉等食物端上桌，只見「武則天」來者不拒，興奮的用筷子大快朵頤。

兩位主持人看到後不斷地翻著白眼，佯裝自己要嘔吐，並說：「這麼噁心也能吃得下？」，「武則天」回答說：「要知道，在唐朝，這些食物都是再尋常不過的。」兩位主持人又說，「武則天」通過了考驗，就要獎勵她十磅牛肉。「武則天」不高興的說，「牛是農民用來拉車耕地的，這麼有用的動物怎麼能吃呢？」而後，她便起身追打兩位主持人。

對此，不少華人表示，「這樣醜化中國人形象的節目，根本就是在撒下種族歧視的種子，我們之後的處境會更艱難」。有華人稱，澳洲的反種族歧視法形同擺設，華人必須團結一致投訴。

報導說，當地華人社區及組織已經向澳洲ABC電視台提出交涉，要求下架節目，並發表正式聲明道歉及說明。