歐巴馬回憶錄：與胡錦濤會面「讓人困倦」

圖為時任總統歐巴馬此前在墨西哥洛斯卡波斯的G20峰會與中國國家主席胡錦濤會晤。(路透資料照片)

美國 前總統歐巴馬 回憶錄近日出版，美國之音報導，歐巴馬在書中稱，中國 政府幫助上億人擺脫貧困是「偉大的人類成就」， 但同時也指責中國利用全球貿易體系損害了美國工人的利益。

據報導，全書對中國國家主席習近平隻字未提，只寫到了時任國家主席胡錦濤和總理溫家寶。對他們的描寫也大多停留在歐巴馬的親身見聞層面，而不是對美國對華政策的深入分析。

書中，歐巴馬對時任中國領導人給他留下的印象直言不諱。比如他把和胡錦濤的會面形容為「讓人困倦的事務」(sleepy affairs)。

書中寫道：「無論話題是什麼，他（胡錦濤）都選擇朗讀一打厚厚的講話稿，時不時停下來等他的翻譯把這些話翻譯成英語。翻譯稿也是提前準備好的，但不知為何，甚至比中文原稿還長。而當我講話的時候，他就開始翻閱他的文件，尋找他的助理為他提前準備好的回答。」

但在評價溫家寶時，歐巴馬則認為他「令人印象深刻」，是一個「個子不高，戴著眼鏡，講話不需要看筆記，對當前的危機有著深刻的理解」的人物。

另外，報導指出，他也提到他的時任商務部長駱家輝在和他一起訪華時，無意中發現中方派人到駱家輝所住的賓館房間內翻閱文件。不過後來歐巴馬並沒有向中國領導人提到這一點，因為美方也同樣「對他們（中方）實施不少間諜行動」。

在貿易問題上，歐巴馬說他並不支持逆轉全球化，他認為前總統柯林頓和布希鼓勵中國加入全球貿易體係是正確的，因為「一個貧窮的中國比一個富饒的中國更能給美國帶來威脅」。但他也認識到中國從國際貿易體系中獲得的收益，常常建立在損害美國工人利益的基礎上。

在整體上評價當時的美中關係時，歐巴馬認為在較為穩定的表象下隱藏著醞釀已久的緊張氣氛和不信任，「不僅是關於貿易或者間諜，還圍繞著一個基礎的問題，那就是中國的重新崛起對國際秩序和美國在世界上的位置來說意味著什麼。」