減輕發展中國家債務 習近平：推進全球減貧

中國國家主席習近平22日在北京以視頻方式出席20國集團領導人第15次峰會第二階段會議。(新華社)

中國 國家主席習近平 22日晚在北京以視頻方式出席20國集團（G20）領導人第15次峰會第二階段會議，習近平表示，發展是解決貧困問題的總鑰匙，要不斷推進全球減貧事業至關重要；習近平強調，既要減輕發展中國家債務負擔，也要繼續為發展中國家提供必要融資支持，提升其自主減貧能力。

習近平2015年提出脫貧政策，承諾「讓貧困人口和貧困地區同全國一道進入全面小康社會」。隨著期限到來，中國官媒不斷誇讚「脫貧成果令人驚嘆」，但日前紐時分析指出，但新冠疫情大流行暴露北京當局在為最弱勢公民提供最基本社會保障方面的不足，尤其是在農村地區。一些專家警告稱，政府的危機應對——支持基礎設施的支出和對企業的稅收減免，但沒有對家庭的直接援助——可能會拉大中國本已經屬於世界最嚴重的貧富差距。

20國集團峰會領袖認為須處理窮國債務問題；習近平指出，不斷推進全球減貧事業至關重要，各國應加強合作，縮小南北發展差距。中方支持既要落實緩債倡議，也要繼續為發展中國家提供必要融資支持；習近平認為，要營造良好國際經濟環境、 降低關稅 和非關稅壁壘、以貿易促減貧，促發展，幫助發展中國家更好融入全球大市場。

香港大公報報導，面對新冠肺炎疫情衝擊，習近平表示，中國比以往任何時候都更需要拿出切實舉措。第一，堅持發展優先理念。以落實聯合國2030年可持續發展議程為引領，加強發展合作，縮小南北發展差距。

第二，採取全面均衡政策舉措。精準施策，應對因疫致貧返貧。既要落實緩債倡議，也要繼續為發展中國家提供必要融資支持，提升其自主減貧能力，推動基礎設施和互聯互通建設。

第三，營造良好國際經濟環境。降低關稅和非關稅壁壘，以貿易促減貧、促發展，幫助發展中國家更好融入全球大市場。發揮數字減貧作用，為中小企業、婦女、青年等弱勢群體提供更多脫貧致富機會。

另外，習近平同日在20國集團領導人利雅得峰會「守護地球」主題邊會上致辭表示，我們要秉持人類命運共同體理念，攜手應對氣候環境領域挑戰。第一，加大應對氣候變化力度。第二，深入推進清潔能源轉型。第三，構築尊重自然的生態系統。

習近平並表示，「生物多樣性公約」第15次締約方大會將於明年5月在中國昆明舉行，中方誠摯歡迎各方出席。

此外，據本報系聯合報報導，中國國務院總理李克強22日主持部分地方政府負責人視訊座談會，分析經濟形勢，部署推動經濟社會發展工作。他強調，要穩就業，強化就業優先；抓住「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP)達成的契機，積極拓展國際合作新空間。