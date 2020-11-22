川普再打「西藏牌」！流亡政府首長60年首次進白宮

藏人行政中央司政洛桑森格（左）和駐北美辦事處代表歐珠次仁在美國白宮大廳。（取材自藏人行政中央官方網站）

美國 總統川普任期進入倒數之際，再祭出「西藏牌」對抗中國 。藏人行政中央司政洛桑森格（Lobsang Sangay）20日正式訪問白宮 ，這是過去60年來藏人行政中央領導人首次訪問白宮。分析預料此將使北京對美國更加不滿。

美國之音報導，藏人行政中央官網21日以「歷史性的壯舉」形容洛桑森格正式訪問白宮。洛桑森格應邀到白宮會見新任命的美國西藏問題特別協調員羅伯特·德斯特羅（Robert Destro) 。

據報導，洛桑森格指出，這是美國第一次以政府的名義、公開的方式，邀請藏人行政中央的領導人。他在白宮主要會見了美國總統辦公室和副總統辦公室的代表們，因為涉及到中國，主要還是與主管亞洲事務的官員們會晤。

他表示，官員們肯定了達賴喇嘛領導下藏人行政中央以實行民主制度推選出來的領導人，這是過去60年，尤其是過去九年中的努力最終有了回報。洛桑森格說，他感到很欣慰。

洛桑森格對美國之音表示，此次在白宮的會晤主要談到西藏問題。他說，西藏境內形勢嚴峻，尋求中間道路基礎上的真正自治，美國官員們在會晤時說，這些正是美國眾議院通過的「2019西藏政策及支持法案」的內容，法案中詳細闡述了中間道路與名副其實的西藏自治等訴求。

據報導，洛桑森格說：「之前我們一直呼籲與中國當局對話，而這次美國眾議院通過的西藏法案明確提及了中間道路和我們藏人尋求的名副其實的自治” 。他還表示，美國外交單位“也是第一次承認西藏是被別國武力侵占的事實，這次白宮在這樣的背景下邀請我，也清楚表明美國方面是一如既往的支持西藏」。

報導指出，洛桑森格說，他這次訪問白宮也是對西藏境內的藏人發出信號，「這次我們得到了白宮的承認，即使美國總統換屆，美國方面對西藏問題的支持不會改變。」

白宮還沒有對洛桑森格的訪問做出官方表示。