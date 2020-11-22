我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

川普再打「西藏牌」！流亡政府首長60年首次進白宮

中國新聞組／北京22日電
藏人行政中央司政洛桑森格（左）和駐北美辦事處代表歐珠次仁在美國白宮大廳。（取材自藏人行政中央官方網站）
藏人行政中央司政洛桑森格（左）和駐北美辦事處代表歐珠次仁在美國白宮大廳。（取材自藏人行政中央官方網站）

美國總統川普任期進入倒數之際，再祭出「西藏牌」對抗中國。藏人行政中央司政洛桑森格（Lobsang Sangay）20日正式訪問白宮，這是過去60年來藏人行政中央領導人首次訪問白宮。分析預料此將使北京對美國更加不滿。

美國之音報導，藏人行政中央官網21日以「歷史性的壯舉」形容洛桑森格正式訪問白宮。洛桑森格應邀到白宮會見新任命的美國西藏問題特別協調員羅伯特·德斯特羅（Robert Destro) 。

據報導，洛桑森格指出，這是美國第一次以政府的名義、公開的方式，邀請藏人行政中央的領導人。他在白宮主要會見了美國總統辦公室和副總統辦公室的代表們，因為涉及到中國，主要還是與主管亞洲事務的官員們會晤。

他表示，官員們肯定了達賴喇嘛領導下藏人行政中央以實行民主制度推選出來的領導人，這是過去60年，尤其是過去九年中的努力最終有了回報。洛桑森格說，他感到很欣慰。

洛桑森格對美國之音表示，此次在白宮的會晤主要談到西藏問題。他說，西藏境內形勢嚴峻，尋求中間道路基礎上的真正自治，美國官員們在會晤時說，這些正是美國眾議院通過的「2019西藏政策及支持法案」的內容，法案中詳細闡述了中間道路與名副其實的西藏自治等訴求。

據報導，洛桑森格說：「之前我們一直呼籲與中國當局對話，而這次美國眾議院通過的西藏法案明確提及了中間道路和我們藏人尋求的名副其實的自治” 。他還表示，美國外交單位“也是第一次承認西藏是被別國武力侵占的事實，這次白宮在這樣的背景下邀請我，也清楚表明美國方面是一如既往的支持西藏」。

報導指出，洛桑森格說，他這次訪問白宮也是對西藏境內的藏人發出信號，「這次我們得到了白宮的承認，即使美國總統換屆，美國方面對西藏問題的支持不會改變。」

白宮還沒有對洛桑森格的訪問做出官方表示。

美國 白宮 中國

上一則

港增43確診 港星旅泡暫停 疑現超級傳播者 病毒擴散港九新界

下一則

天津1家3撞疫情 「經驗豐富了」

延伸閱讀

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」
川普不再是全球焦點…商界、外國領袖轉向與白登合作

川普不再是全球焦點…商界、外國領袖轉向與白登合作
聯邦法官駁回川普「賓州選票訴訟」 嚴指剝奪公民權

聯邦法官駁回川普「賓州選票訴訟」 嚴指剝奪公民權
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長