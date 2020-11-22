天津1家3撞疫情 「經驗豐富了」

圖為瞰海軒小區20日進行分批轉移。(取材自中國長安網)

天津新增本土新冠確診，東疆港區瞰海軒小區調整為高風險。居民馬榕佐一家年初從湖北返津，妻子到青島出差又遇疫情 ，這次又在天津集中隔離，連續遭遇三次疫情，對此，馬榕佐說，現時一家人應對疫情經驗比較豐富了。

天津廣播報導，居住在瞰海軒小區2號樓的馬榕佐一家，20日上午被轉運至集中醫學隔離觀察點。馬榕佐透露，自己是在19日下午接到社區通知，當時他正在位於南疆的單位上班，孩子還在學校上課。「一開始沒怎麼多想，後來看到網上消息以後才知道事情比較嚴峻，心裡有點緊張。」一家人先後回到瞰海軒小區家中，等候社區進一步通知，直到20日凌晨5時許，工作人員開始電話和上門通知需要集中醫學隔離觀察。

馬榕佐表示，早在11月10日，一家三口和瞰海軒所有小區居民已經一起接受了第一次核酸檢測 ，全家人結果都是陰性。18日又接到了二次核酸檢測的通知，這一次還增加了血清抗體檢驗，19日的結果也都呈陰性。

據報導，馬榕佐一家三口，只有一個行李箱，兩個袋子和一個背包。「主要是給孩子帶了比較多的東西，衣服比較多。」女兒馬顥月今年上小學五年級，由於年初一家三口是從湖北返津的，加上前陣子母親到青島出差也趕上了疫情反彈，所以一家人應對疫情經驗比較豐富，但集中隔離的消息剛來時，心情還是有些緊張。

馬顥月說：「除了我要去集中隔離，現在同學們也在家裡居家學習，自己學習和復習，老師有時還拿會議軟件給我們上課。」

馬先生一家表示，雖然自己所住的樓門目前沒有密切接觸者，但集中隔離還是對大家都負責任的做法，他們表示非常理解。「政府也是很不容易，這麼快速應對，居委會和管委會也都說過，有任何需求都及時聯繫工作人員。」