疫情再起！內蒙滿洲里封城 上海浦東醫院封院

中國多地傳出本土案例，圖為上海市浦東醫院實行封閉管理。(中新社)

隨著時序入冬與境外輸入病例增加，中國新型冠狀病毒疫情 似有捲土重來之勢。據國家衛健委統計，連兩日來上海、內蒙古、天津三地新增多起本土確診病例。其中，內蒙古呼倫貝爾滿洲里市因此「封城」，上海也對浦東醫院實施「嚴格封閉管理」，隔離逾4000人檢測 。

據國家衞健委公布，截至20日24時，31省和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，其中境外輸入病例9例（均在上海），本土病例7例（天津5例，上海2例）。另截至21日，共新增確診病例17例，其中境外輸入病例14例，本土病例3例中，內蒙古自治區新增2例，上海1例；重症病例較前一日增加4例。

內蒙古的兩宗病例均出現在呼倫貝爾滿洲里市，該市已實施「封城」，火車、客運站均已停運，同時進行全民核酸檢測。公共活動場所停業，學校也暫停教學。另東山街道辦事處和北區街道辦事處已自21日23時起劃定為中風 險地區。

綜合報導，內蒙古滿洲里市是在「應檢盡檢」人員核酸檢測過程中，發現2例陽性患者並確診，目前已啟動2名病例的流行病學調查，並對其所居住的社區實行封閉管控。滿洲里市的疫情防控工作指揮部並發布六項公告，嚴禁近日舉行聚餐、宴會等大規模集聚活動，公安部門也已對道路進行管控。

據上海市衛健部消息，截至21日22時，針對當地確診的2例本地病例，已排查密切接觸者91人，核酸檢測結果均為陰性。密接的密接213人也均為陰性。相關篩查人員1萬5416人，1人為陽性。

該核酸檢測呈陽性人員為男性，29歲，是20日確診病例吳某某在機場貨運站的同事，已由專家組診斷為確診病例。市疫情防控指揮部已將該病例居住地浦東新區祝橋鎮新生小區列為中風險地區。

20日新增的2名夫妻確診者中的妻子李某某，在浦東醫院從事護理工作，官方已追蹤到李某某86名密切接觸者並全部隔離，首次檢測結果均無感染，仍對浦東醫院實施嚴格封閉式管理，同時隔離檢測在院4015名員工、患者及陪護人員，目前完成的檢測皆為陰性。

天津在這波本土疫情爆發迄今，已在東疆港區「瞰海軒小區」發現5例本土病例、3例本土無症狀感染者。天津已自21日上午起，利用2到3天時間，對濱海新區全體居民進行大規模核酸檢測篩查。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，這次病例的出現，再次印證冬春季風險存在。只要做好「在常態化防控下生活」就不用恐慌。