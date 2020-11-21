王毅籲美回歸理性 推動雙邊關係

中國國務委員兼外交部長王毅近日將訪日、韓。(路透)

中國 國務委員兼外交部長王毅 近日表示，中美關係遭到嚴重困難的根源在於美方一些政客從冷戰零和思維看待兩國關係，希望美方回歸理性，客觀公正看待中國和其它新興經濟體的發展。王毅並預計24日至日本 訪問，這也是菅義偉就任首相後，第一次與中方重要官員會晤。

據外交部網站消息，王毅表示，美方的單邊霸凌思維，違背國際關係基本準則，違背市場公平競爭規則，違背人類發展進步的必然趨勢，不得人心，也不可持續。

他強調，在全球化的今天，各國早已成為相互融合的利益共同體，任何企圖訛詐別國發展成果、打壓別國發展空間的行徑，都是行不通的。希望美方回歸理性，客觀公正看待中國和其它新興經濟體的發展，與中方相向而行，推動中美關係儘快回到健康、穩定的發展軌道。

對於新疆問題，他強調，美國等西方國家對中國的指責完全沒有依據，涉疆問題不是人權、民族或宗教問題，而是反暴力恐怖及反分裂問題，利用涉疆問題製造危言聳聽的謠言，經不起任何事實檢驗。

報導指出，應日本外務大臣茂木敏充與韓國外交部長官康京和邀請，國務委員兼外交部長王毅將於11月24日至27日對日本、韓國進行正式訪問。

這次是菅義偉就任首相後，第一次與中方重要官員會晤。雙方將針對恢復因應新冠疫情而限制的雙邊往來舉行最後階段磋商，並對北韓局勢交換意見。

日方亦計劃就中國公務船進入釣魚台（日稱尖閣諸島），要求中方採取措施。而原本今年國家主席習近平要對日本進行國是訪問，因疫情原因被推遲，現消息指出，王毅這次訪日不會針對此進行討論。