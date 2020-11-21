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習近平表態想入CPTPP 分析稱：將美排除在亞太之外

中國新聞組／北京21日電
習近平20日在北京會見精神文明建設大會代表。（新華社）
習近平20日在北京會見精神文明建設大會代表。（新華社）

中國繼加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）之後，國家主席習近平20日又在亞太經合組織（APEC）上首度表態，中國希望加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）。有分析稱，中國藉此展現了成為區域經濟領導者、把美國排除在亞太地區之外的決心，但能否兌現仍待觀察。

習近平在APEC領袖峰會發表主旨演講時表示，中國將更加積極地參與國際分工，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，並強調經濟全球化潮流不可逆轉，中國絕不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」。

路透分析，習近平近日在多個場合都強調開放合作，中國不謀「脫鉤」或搞「小圈子」，這是中國在努力擴大朋友圈。自由亞洲電台報導，中國先簽署了RCEP，又表態加入CPTPP，展現亟欲成為區域經濟領導者的決心。

報導引述華盛頓智庫戰略暨國際研究中心資深研究員葛萊儀（Bonnie Glaser）表示，這顯示中國透過表達欲加入CPTPP的意願，尋求增強其在區域經濟中的作用，因為被排除在CPTPP之外，限制了中國的能力，但這個過程可能需要數年。

報導指出，美國資深財經媒體人王劍認為，中方針對CPTPP表態的原因之一，是為了替中國外交部長王毅24日訪問日本的行程鋪路。他指出，中美關係走差，中國正努力拉攏對日關係，尤其美國在總統川普下令退出TPP後，TPP群龍無首，日本趕鴨子上架領導CPTPP簽署，現在中國表態想加入CPTPP，對日本來說是有誘惑的。

王劍分析，美國退出TPP後，新版的CPTPP移除了20多條美國曾主張的條款，這也成為中國加入的誘因：「中國左邊進了RCEP，右邊進了CPTPP，它在經貿領域能把美國排除在亞太地區之外，這個戰略對美國來說可能是最差的結果」。

不過，報導說，自加入世貿組織以來，中方屢屢在國際協議上畫大餅，能否兌現CPTPP等承諾仍待觀察。旅美財經學者秦鵬認為，以中國加入WTO的承諾來說，截止到2019年，中國的29項承諾只兌現了11項。從過往的案例已經證實，中國官方的承諾不可信。王劍則形容這次中國官員又在「拍著腦袋說大話」。

秦鵬並表示，「中國特色的兌現」也存在問題，第一是兌現時間嚴重滯後，第二是表面開放、但沒有放開，第三是增加了准入門檻、實行雙重標準。

中國 美國 習近平

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