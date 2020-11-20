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歐巴馬11年前訪中諜對諜 官員怕偷拍、摸黑洗澡

記者蔡敏姿／綜合報導
歐巴馬八年總統任內一共訪問中國三次，圖為當年他到北京參觀紫禁城。（取材自臉書）
歐巴馬八年總統任內一共訪問中國三次，圖為當年他到北京參觀紫禁城。（取材自臉書）

美國大選後民主黨白登將執政，中美緊張局面恐難緩和，而同屬民主黨的前總統歐巴馬日前出版回憶錄，曝光他與中國交手的細節，其中，2009年首次訪華時，上演一場監控攻防，顯示中美關係表面曾看似友好，檯面下充滿不信任。

香港經濟日報報導，歐巴馬新書「應許之地（A Promised Land）」，是他白宮歲月回憶錄的上卷。在這本768頁的著作中，歐巴馬憶述他早年政治生涯，並細數他首屆總統任內發生的大小事，包含與中國的互動往來。

歐巴馬表示，中美雙方過去30年來能避免公開衝突，靠得不只是運氣，而是因為中國政府虔誠信奉鄧小平的「韜光養晦」說。

歐巴馬八年總統任內一共訪問中國三次，首次是在他2009年宣誓就職當年的11月，在中國停留四天，造訪上海與北京，並與當時的國家主席胡錦濤、國務院總理溫家寶會晤。

歐巴馬在書中回憶，當年他專機在北京降落，團隊就被指示將所有私人電子設備留在機上，並假定所有通話都會遭到監控。他聲稱，「即便在大洋彼岸，中國監控能力仍令人印象深刻。在選戰期間，中方攻進美總部電腦系統。（他把這當成選情一正面跡象看待）」。

歐巴馬說，為了防止被監聽，訪中期間他若要在酒店內進行與國家安全事務相關的通話，都須特別到一個能阻隔監聽的房間；由於他們臆測每間房間可能都藏有攝影機，部分團隊成員為了避免被偷拍，選擇摸黑換衣服、甚至洗澡。

歐巴馬又稱，中國情報單位有時行徑「顯眼」得令人驚訝。他回憶，當時隨團的商務部長駱家輝（Gary Locke）因為忘了東西，突然折返飯店房間，打開門發現有兩名清潔人員正在整理他的床，另有兩位身穿西裝男子在仔細翻閱他桌上文件。駱家輝問他們在幹嘛，男子一言不發從他身旁走過後消失，清潔人員也沒抬起頭，只是默默走進廁所更換毛巾，彷彿駱家輝是隱形一樣。

歐巴馬承認，中美關係表面友好穩定，但檯面下暗潮洶湧，充滿不信任。

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