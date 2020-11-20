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歐巴馬憶美中交手：若非金融海嘯 早就「出重手」

記者蔡敏姿／綜合報導
歐巴馬八年總統任內共訪問中國三次，圖為2015年9月，歐巴馬在白宮為國家主席習近平舉行歡迎儀式。（路透）
歐巴馬八年總統任內共訪問中國三次，圖為2015年9月，歐巴馬在白宮為國家主席習近平舉行歡迎儀式。（路透）

美國民主黨白登有望入主白宮，外界關注是否延續川普對中國的強硬政策。而白登的伯樂、前總統歐巴馬接受媒體訪問時，為自己當年對中國政策辯解，稱若不是2008年至2009年的全球金融危機，他在貿易議題上或許早對中國「出重手」。

在歐巴馬的總統任期內，中國躋身成為全球第二大經濟體。在此背景下，他的中國貿易政策多年來備受詬病、被指對中美失衡問題視而不見。

歐巴馬日前接受「大西洋（The Atlantic）」雜誌採訪表示，當年中國在全球經濟復甦扮演重要角色，阻礙了他處理中國「違反國際貿易規則」的重商主義政策」。他強調，「在2009或2010年，他不能有貿易戰爭；當時需要與中國、歐洲、以及其他任何潛在的增長引擎合作，就為了重啟全球經濟」。

歐巴馬2009至2017年擔任總統期間，中國成為全球第二大經濟體，美國政府與中方的關係，也因此被賦予高度重要性；儘管中國在經濟與軍事方面增強實力，美方的對中國的外交政策仍以合作為主要導向、而並非對抗。

這段時期，中美有限的重大爭端，只聚焦於國安議題，例如中國在南海的軍事設施與網絡間諜活動。

歐巴馬提到，他在2009年向當時的中國總理溫家寶提出「大規模貿易失衡」，以及「中國匯率操縱與其他不公平行徑」等議題。溫家寶則表示，建議歐巴馬給他一份希望中國多加採購的美國產品清單，「他會研究看看可以怎麼做」。

歐巴馬曾指出，中美關係將塑造21世紀，因此維持穩定關係，對於美國與全世界都至關重要。而曾任歐巴馬兩任副總統的白登即將就任美國總統，他的外交政策成為焦點，對中國政策更是備受關注。

中國 歐巴馬 美國

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