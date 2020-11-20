我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

不搞排他小圈子 習近平強調將和更多國家簽自貿協定

特派記者陳言喬／北京20日電
習近平19日在北京以視頻方式出席亞太經合組織工商領導人對話會並發表演說。（新華社）
習近平19日在北京以視頻方式出席亞太經合組織工商領導人對話會並發表演說。（新華社）

中國繼主導東協等15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)後，國家主席習近平19日在北京以視頻方式出席亞太經合組織(APEC)工商領導人對話會並發表演講，習宣示將和更多國家簽署自由貿易協定。

來源：YouTube

習近平表示，「我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求脫鉤或是搞封閉排他的小圈子」。中國將進一步降低關稅和制度性成本，擴大對各國高質量產品和服務進口。

習近平說，今年以來，面對世界經濟不穩定性不確定性明顯增強，單邊主義、保護主義蔓延，中國對外開放非但沒有止步，而且推出了一系列擴大開放的政策措施，包括全面實施外商投資法及其實施條例、進一步縮減外商投資准入負面清單、穩步推動金融市場准入、出台海南自由貿易港建設總體方案、強化深圳和浦東的改革開放舉措、深化服務貿易創新發展試點等。

他說，中國構建新發展格局，是開放的、相互促進的國內國際雙迴圈。在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。

中國將更加積極地參與國際分工，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，更加主動地擴大對外交流合作。凡是願同中國合作的國家、地區、企業，中國都會積極開展合作。

中國會堅持把創新作為引領發展的第一動力，打造科技、教育、產業、金融緊密融合的創新體系，不斷提升產業鏈水準，為中國經濟長遠發展提供有力支撐。

習近平指出，隨著中國進入新發展階段，改革也面臨新任務，中國將拿出更大勇氣、更多舉措破除深層次體制機制障礙，推進國家治理體系和治理能力現代化。

習近平表示，亞太各國既有人員密切往來之利，也有跨洋相望的地利之便。亞太地區發展和區域經濟合作深化，必將繼續展現出強大生命力。

習近平強調，「我們要深化命運共同體意識，持續推進區域經濟一體化，加快創新發展步伐，促進區域互聯互通，實現包容和可持續發展，把願景一步步轉變為現實，為亞太人民造福」。

習近平在APEC工商領導人對話會上發表演說，圖在主辦國馬來西亞的大會中心。（美聯...
習近平在APEC工商領導人對話會上發表演說，圖在主辦國馬來西亞的大會中心。（美聯社）

中國 習近平 投資

上一則

美組艦隊部署印太 中批擴張軍力

下一則

研究「武則天她媽在欽州」 廣西靈山成立工作組被罵沒文化

延伸閱讀

習近平智囊…鄭永年星國涉性騷 查無證據

習近平智囊…鄭永年星國涉性騷 查無證據
習近平：中國願推進金磚五國疫苗聯合研發和試驗等工作

習近平：中國願推進金磚五國疫苗聯合研發和試驗等工作
嗆完習近平 莫迪再批WHO運作悖離現實

嗆完習近平 莫迪再批WHO運作悖離現實
習近平再談內循環：引導產業轉往長江中上游

習近平再談內循環：引導產業轉往長江中上游

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切