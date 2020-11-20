不搞排他小圈子 習近平強調將和更多國家簽自貿協定
中國繼主導東協等15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)後，國家主席習近平19日在北京以視頻方式出席亞太經合組織(APEC)工商領導人對話會並發表演講，習宣示將和更多國家簽署自由貿易協定。
來源：YouTube
習近平表示，「我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求脫鉤或是搞封閉排他的小圈子」。中國將進一步降低關稅和制度性成本，擴大對各國高質量產品和服務進口。
習近平說，今年以來，面對世界經濟不穩定性不確定性明顯增強，單邊主義、保護主義蔓延，中國對外開放非但沒有止步，而且推出了一系列擴大開放的政策措施，包括全面實施外商投資法及其實施條例、進一步縮減外商投資准入負面清單、穩步推動金融市場准入、出台海南自由貿易港建設總體方案、強化深圳和浦東的改革開放舉措、深化服務貿易創新發展試點等。
他說，中國構建新發展格局，是開放的、相互促進的國內國際雙迴圈。在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。
中國將更加積極地參與國際分工，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，更加主動地擴大對外交流合作。凡是願同中國合作的國家、地區、企業，中國都會積極開展合作。
中國會堅持把創新作為引領發展的第一動力，打造科技、教育、產業、金融緊密融合的創新體系，不斷提升產業鏈水準，為中國經濟長遠發展提供有力支撐。
習近平指出，隨著中國進入新發展階段，改革也面臨新任務，中國將拿出更大勇氣、更多舉措破除深層次體制機制障礙，推進國家治理體系和治理能力現代化。
習近平表示，亞太各國既有人員密切往來之利，也有跨洋相望的地利之便。亞太地區發展和區域經濟合作深化，必將繼續展現出強大生命力。
習近平強調，「我們要深化命運共同體意識，持續推進區域經濟一體化，加快創新發展步伐，促進區域互聯互通，實現包容和可持續發展，把願景一步步轉變為現實，為亞太人民造福」。
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