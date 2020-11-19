英智庫報告：中國萬噸驅逐艦 性能超越美日

今年1月中國海軍第一艘055型驅逐艦南昌號服役，圖為青島附近的軍港。（新華社）

英國智庫報告指出，中國 新型萬噸驅逐艦性能超過同類美日驅逐艦，按照中國海軍的說法，055驅逐艦是「中國海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦」，但海軍研究員考沙爾認為，這種新型驅逐艦還不能算作改變遊戲規則的武器。

BBC中文網報導，倫敦智庫發表的報告稱，中國海軍規模巨大而且擁有複雜技術的第四代055驅逐艦是中國人民解放軍海軍深藍海軍水面戰鬥艦船隊能力的標誌。已經服役的055驅逐艦排水量達12000噸，被北約稱為刃海級巡洋艦。數年前第一艘055驅逐艦下水時被英語媒體稱作亞洲最大的水面戰艦（航母和兩棲攻擊艦除外）。

英國智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）的海軍研究員西德哈特．考沙爾（Sidharth Kaushal）在10月撰寫的報告中說，中國海軍的055驅逐艦體型遠大於052D驅逐艦，而且廣泛採納了新技術。

他在報告中說，055雖然被稱為驅逐艦，但其排水量和能力接近美國 海軍的提康德羅加級巡洋艦，055驅逐艦也具超過美國海軍提康德羅加級巡洋艦、日本 海上自衛隊金剛級驅逐艦和愛宕級護衛艦的質量優勢。

該艦的導彈發射系統支持熱發射和冷發射兩種模式。報告認為，垂直發射系統裝備射程為400公里的鷹擊-18反艦巡航導彈使055具有比目前同類艦艇更遠的打擊能力。另外055的垂直發射系統還可以裝備魚-8火箭助飛反潛魚雷和長劍-10中遠程對地巡航導彈。

中國的軍事評論員都注意到，同日本海上自衛隊最新的摩耶級驅逐艦相比，中國海軍的055驅逐艦具有更強大的戰場態勢感知能力，但皇家聯合三軍研究所的報告認為，055驅逐艦的戰鬥管理系統和指揮控制能力不如日本的同類艦艇

報告稱，儘管中國人民解放軍海軍近年來急劇擴充，但在導彈驅逐艦這類現役大型水面戰艦數量上仍然少於日本海上自衛隊，更不用說戰艦數量世界第一的美國海軍。報告認為，即使8艘055驅逐艦全部服役也改變不了上述數量對比。

報告認為，未來的改進可能包括，結合冷發射能力的大型垂直發射系統，使該艦能發射小型化的東風-21D反艦彈道導彈。如果055將來改進型裝備了磁軌炮和東風-21D反艦彈道導彈，其水面火力就有了根本性改進。將來這種萬噸驅逐艦可能作為未來解放軍航母戰鬥群的關鍵部分。