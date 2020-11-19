104歲楊思祿逝世 中國開國將軍剩8人

楊思祿逝世後，中國開國將軍僅存8人。（取材自微博@軍團網WW2備忘錄）

從「紅小鬼到飛將軍」，解放軍開國少將、原福州軍區空軍司令員、空軍原顧問楊思祿於2020年11月18日上午在北京 逝世，享年104歲。楊思祿逝世後，目前健在的開國將軍僅存8人，他們都是在紅軍時期就參加革命，平均年齡已在百歲上下。

澎湃新聞，楊思祿是江西於都人，1916年出生，1933年入黨，同年加入中國 工農紅軍，後參加了長征。

抗日戰爭、解放戰爭時期，楊思祿無役不與，軍職從旅長、師長一路晉升至福空司令員、空軍顧問。他於1955年被授予空軍大校軍銜，1961年晉升為少將軍銜，於1987年3月離休。

中國軍網這樣介紹楊思祿將軍：在經歷過長征的將軍中，有一位當年的「紅小鬼」，從怕敵機、恨敵機到想駕駛飛機，成為「飛將軍」繼而參與新中國人民空軍的組建。

「在陸軍基礎上建設空軍」，楊思祿1954年調任十一航校校長，作為第一任校長，他從第一塊磚幹起來的，不但先後完成多型新式飛機的改裝，成為為數不多的老紅軍中能開超音速戰鬥機的飛行員，而且航校為空軍培養一大批合格的飛行員，任內沒有發生一起嚴重飛行事故，成為當時空軍航校工作的典範。

楊思祿的女兒楊爭並著有「輕聲細訴」一書，以獨特的視角回顧了父親的革命生涯。

報導指出，此前中國開國少將、原瀋陽軍區副政委兼政治部主任、原冶金工業部部長陳紹昆10月10日在北京逝世，享年99歲。

目前，健在的8名中國開國將軍中，1955年授銜的有4人，1961年授銜的有1人，1964年授銜的尚有3人。